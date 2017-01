“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Presidencia saca nueva versión del “Chupacabras”

La fórmula del miedo para convencer a los mexicanos

Hoy, sin embargo, hubo más bloqueos en Durango

Más de 6 millones de vistas y visitas en una semana

Y hubo “ceguetas” que no vieron nuestro trabajo

“Aplausos al señor Presidente por tan valiente decisión de aumentar el precio de las gasolinas…”

Gobernadores Lambiscones

También el presidente Enrique Peña Nieto se equivoca, como equivocados están los diputados priistas, al asegurar que si no se aplican los mega gasolinazos se suspendería por dos años el IMSS, por tres el Seguro Popular, etc., etc…..FALSO.- El Seguro Social se sostiene por las cuotas de los trabajadores y sus patrones, de modo que el IMSS se acabará cuando los trabajadores y sus patrones dejen de aportar, no cuando lo digan el presidente y los diputados tricolores…..TACTICAS.- Ahora el gobierno federal trata mediante estrategias del miedo, infundiendo miedo por todas partes, para que al final la gente termine aceptando no nada más esos dos absurdos mega gasolinazos, sino muchos más que pudieran venir en lo sucesivo…..RATONES.- Está científicamente comprobado que muchos de nuestros problemas aparecidos con el nuevo año, con la mano en la cintura se resolverían si le quitaran, de menos la mitad de lo que se llevaron a los ex gobernadores. Los expertos aseguran que entre todos se llevaron muchos miles de millones de pesos con los que se pudieran resolver infinidad de complicaciones, paerticularmente se pudieran construir varias refinerías para no tener que andar comprando las gasolinas en el exterior. Por qué ese detalle no lo hacen suyo los señores legisladores tricolores y exigen que se recupere lo que se robaron los ex?…..EPALE.- Nadie entendió en el primer mensaje qué quiso decir el señor presidente, pues después de presentarse inseguro, titubeante y balbuceante. Nada más le faltó llorar, pero ni así convenció a nadie. Luego, en el segundo mensaje preguntó qué hubieramos hecho nosotros y se prestó a la vacilada de todo mundo, pero al final, para ver si les pega por ahí, desataron una ola de terror con el cuento de la moderna versión del chupacabras. Si no se deciden los mega gasolinazos pronto se acabaría el IMSS, el Seguro Popular, las becas a los estudiantes, las ayudas de 60 y más, etc., etc.., dijo el gobierno, aunque… dudamos que les haya creído alguien…..MANGOS.- Esta mañana, lo cierto es, la gente no se dejó amedrentar y tampoco escuchó el canto de la llorona, pues encima de los riesgos de que llegue la federal y los detenga, bloquearon la carretera Panamericana en su entronque a La Constancia, la caseta de cobro de la autopista Durango-Gómez Palacio y las oficinas del Sistema de Administración Tributaria. Exigieron de nueva cuenta los inconformes la cancelación de los aumentos a los combustibles, pues la gente proveniente de los distintos estratos sociales, está segura de que, aun sin tener automóvil, los aumentos les llegarán a los bolsillos. Tienen claro los protestantes que con los mega gasolinazos se le está metiendo la mano a los bolsillos y se los están dejando vacíos, eso es lo que entienden…..CRISIS.- Más de una vez el presidente Peña Nieto advirtió que no revertirán los aumentos, que la decisión está tomada y que así se queda, aun al costo que sea, pero…con su dicho, el jefe de la nación más encrispó a los mexicanos. No los escucha el mandatario o no los quiere escuchar y aunque son muchos millones los inconformes, lo más lamentable, no cuentan. No es gratuito que las aduanas de Tijuana, quizá la vía de acceso más transitada hacia México y los Estados Unidos, el personal fiscal se retiró dejando las garitas a la deriva, pero sobre todo, procurando que los que regresan al país pasen sin ningún problema, traigan lo que traigan. Si eso, de suyo grave, no le incomoda al jefe de la nación, quién sabe qué habrá de incomodarlo. Esta tarde se realiza la reunión de la CONAGO en la que participan EPN y los 32 mandatarios de los estados y, hasta lo que va de la junta, han hablado varios gobernadores priistas que, pinches lambiscones, no hallan cómo quedar bien con Peña. Lamentan el descrédito en que se encuentra por haber tomado decisión tan lamentable, pero que en realidad no tenía otra salida. Se hacen pendejos también esos gobernadores al darle razón a Peña cuando más de una vez, ahí están los videos, el mandatario salió a pedir a los mexicanos que confiaran en las reformas fiscal y energética, pues gracias a ambas se terminaría con los aumentos mensuales a las gasolinas y la economía nacional saldría de las turbulencias internacionales precisamente con la llegada de empresas extranjeras a invertir en la extracción de crudo de nuestro subsuelo. Olvidaron ya esos gobernadores arrastrados lo que prometió el mismo Peña para que los diputados le aprobaran sus malogradas reformas. O que me expliquen por qué Aistóteles Sandoval, gobernador priista de Jalisco, salió a rechazar ruidosamente los incrementos a los combustibles y ha pedido a la gente que haga lo que tenga que hacer para que el jefe de la nación entienda la molestia del pueblo. El caso es que, ni el presidente Peña ni sus cómplices diputados han volteado a mirar la horrible estela de raterías dejada por los últimos cincuenta ex gobernadores priistas y algunos panistas que han dejado el mando en sus estados. Estiman los que saben de números que, si le quitaran de menos la mitad de lo que se robaron, con eso se construirían y se operarían las refinerías suficientes para producir la gasolina que consumimos, pero…unos y otros, presidente y sus complices fingen demencia y como el avestruz, prefieren esconder la cabeza que voltear a ver el peligro…..CEGUERA.- Mire usted que en esto de las comunicaciones también abundan los “ceguetas”, los “ciegos” que no quieren ver. Que sí tienen desarrollado su sentido de la vista, pero que no quieren ver porque no les conviene o no sabemos por qué. El sábado pasado, fuimos el segundo medio en hacer acto de presencia en el desalojo de los accesos a PEMEX. Nuestro primer reporte pasó a las 4:25 horas, aproximadamente. Ah, pero por ahí uno de esos “enfermos por contactitis…” escribió en Twitter: “El primer periodista en informar del desalojo fue Fulano, con su primer reporte a las 7:00 horas. Válgame la chingada, tres horas después de nuestra desmañanada, no manchen. Pero se da, a pesar de los más de seis millones de vistas y de visitas que tuvimos en una semana. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la interner en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

