“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Tiene la Secretaría de la Contraloría en el Estado elementos para fincar responsabilidades en 169 funcionarios y empleados del gobierno de Jorge Herrera Caldera por haber incurrido en diversas irregularidades…..ALTO.- No tiene la Fiscalía, sin embargo, a un solo detenido, y la mayoría de los 169 ya cambiaron de domicilio fiscal a Sudamérica, Centroamérica, Asia, Norteamérica y Europa. O sea, aun cuando tuviera razones para detener a alguien, capturarlos será el problema…..ORDEN.- Esa es nada más la conclusión de la contralora Rosario Castro Lozano, pero de ahí a que la policía empiece a buscar a los susodichos, ufff. Piensan los que saben de esas cosas que pasarán lustros, decenios o siglos…..PORTAZO.- Tanto la Coparmex como la Conago, no obstante las loas arrastradas de varios gobernadores priistas, se abstuvieron de respaldar el pacto social propuesto ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, de modo que… aun cuando fuera una buena propuesta, no tiene el respaldo de los mexicanos…..OCURRENCIAS.- Especialmente la Confederación Patronal de la República Mexicana sostuvo no haber firmado el documento en virtud de que se los presentaron una o dos horas antes, quizá para evitar que lo leyeran y comprendieran a cabalidad, como suele ocurrir en las Cámaras. Hubo gobernadores que por su necesidad de barbear al presidente lo elogiaron y se desvivieron por reconocer el “espíritu patriota” mostrado en los mega gasolinazos, aun cuando es un verdadero robo en despoblado a los mexicanos. Es meterles la mano al bolsillo y sacarles lo poco o lo mucho que llevan. Por eso otros gobernadores, como el doctor José Aispuro, se negaron a firmar el pacto en franca defensa de los que menos tienen, los más perjudicados. Javier Corral, de Chihuahua, no nada más se negó a firmar el documento, sino que advirtió que si no bajan los precios de las gasolinas las importarán de Texas al costo que sea, que al final será mucho más barata…..CERRAZÓN.- Advierten los mexicanos que el presidente y sus colaboradores están decididos a llevar adelante sus mega gasolinazos al costo que sea, tope donde tope. La reunión de ayer no tenía otro propósito que el de obtener la aprobación de la CONAGO y la élite empresarial, pero… les salió el tiro por la culata. Ni una ni otra instancia les dieron el apoyo unánime. Tanto el jefe de la nación como sus principales asesores tienen que revisar con lupa el espinoso asunto. No estamos ya en los tiempos en que podía gobernarse a punta de barbaridades, así se moleste quien se moleste. El pueblo está pidiendo que se le escuche y que se replanteen los incrementos. Si no lo hace el Gobierno Federal empujarán a la patria a situaciones peores que los saqueos y asaltos a pipas cargadas con combustibles como hemos visto en estos días. La solución al problema está en manos del gobierno, aun cuando hasta ayer dejó pasar tres oportunidades importantes de escuchar a los inconformes, y a pesar de su última oferta de ayer, de revertir los efectos de los mega gasolinazos con más empleos o más oportunidades que no tienen ni pies ni cabeza y que no convencen a nadie…..APLAUSOS.- Entienden muchos mexicanos que los gobernadores priistas se hayan expuesto a la rechifla popular al respaldar los mega gasolinazos, pero también debe entendérsele a ellos, puesto que de enfrentarse al jefe de la nación se exponen a una marginación presupuestal que puede derivar en una catástrofe peor para sus estados. Aun así, Artistóteles Sandoval, el gobernador tricolor de Jalisco, no nada más ha protestado contra los mega gasolinazos, sino que ha pedido al pueblo que salga a las calles a inconformarse hasta que sea escuchado…..APROBADO.- Los diputados priistas propondrán excentar el replaqueo en definitiva, no nada más tres meses, lo mismo que la tenencia vehicular, pero… en ese mismo tenor que nuestros legisladores tricolores se saquen algo de la manga para que se persiga en serio a los exgobernadores ladrones que ha tenido este país y este estado, y que se disponga un fin específico para utilizar el dinero que se consiga recuperar de los ratones. Si las medidas anunciadas por la legislatura, o por el bloque priista tienen como fin llamar la atención, atraer los reflectores o la mirada del respetable, con que se metan tantito en el pasado se echarán a la bolsa a todos los duranguenses, sin duda…..TRAGUITOS.- Nadie entiende la propuesta del doctor José Ramón Enríquez de anunciar refuerzos a la prevención de las adicciones, si acaba de inundar las casas de Durango de alcohol, precisamente en los tiempos cuando más unidad y cordialidad requieren las familias, en fin de año. Las adicciones, lo debe saber el alcalde, empiezan con una fumadita, con un traguito ahí como para saber qué se siente, y en diciembre, bueno, creemos que todavía los aguajes operan las 24 horas del día por aquello del maratón Guadalupe-Reyes, pero no es con la liberación en las ventas de alcohol como se atacarán las adicciones. Creemos nosotros… Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

