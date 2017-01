“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No tiene unanimidad EPN en los gasolinazos

Tiene que repensarla y hacerse al lado del pueblo

La CONAGO y Canacintra en contra, la realidad

Mientras, el dólar se acerca a los 23 pesos

Ahora, récord en vistas del video de “LordPistolas”

“No todos los políticos son corruptos. Solamente lo son el 95 por ciento de ellos…”.

Henry Kissinger

Sabe el presidente Enrique Peña Nieto que no tiene unanimidad en los mega gasolinazos, que lo apoyan nada más los de cajón, los meramente obligados, pero muchos otros no lo respaldan. Tiene que entenderlo y meter reversa…..CAPRICHO.- Los mexicanos rechazan en su conjunto los aumentos a los combustibles y, por suerte no están solos, están con ellos muchos gobernadores o la mayoría, la Canacintra y no menos organizaciones de talla internacional. No está escuchando el jefe de la nación a su pueblo, y eso no es bueno…..ACCION.- Ayer los gobernadores de Nuevo León y de Chihuahua, Jaime Rodriguez y Javier Corral avirtieron que si la federación no regresa los precios de las gasolinas a su estado original, se verán obligados a importarla de los Estados Unidos, que aun con todos los impuestos gringos, resulta más barata…..ILOGICO.- En su último mensaje a la nación el presidente Peña aseguró que con los aumentos el gobierno federal no recibirá un peso extra, que todo es consecuencia a los precios internacionales del petróleo, pero…dichos precios van hacia abajo. O sea? No se entiende, pero lo que sí se entiende es que si el madrazo a los bolsillos de los mexicanos no le servirá de nada al gobierno, para qué carajos lo aplican. Dejen las cosas como estaban desde antes de la reforma…..BILLETES.- No hace mucho el presidente Peña lo dijo en mensajes nacionales que la reforma energética le dejaría mucho, muchísimo dinero fresco a los mexicanos, que entonces se reflejaría precisamente en el bolsillo y los mexicanos cada vez están más jodidos. Nada justifica los aumentos, o de menos nada de lo que se anunció se ha logrado, mientras muchas empresas extranjeras se han adueñado de nuestro petróleo, lo están extrayendo y se lo están llevando sin ningún problema. O sea que esas empresas sí están ganando, y los bolsillos de los mexicanos siguen igual o más secos que entonces…..CALAMIDADES.- Y encima de todo este desmadre provocado por la federación, estamos a una semana de la asunción del locuaz Donald Trump. Todavía no asume el mando en el vecino país y las consecuencias las estamos sufriendo todos, pues el dólar ya se cotiza cerca de los 23 pesos y, parece que será peor lo que falta. El “pelos de elote” insiste en levantar su pinche muro que, que lo levante, y si lo levanta en su país, que lo pague él, porque acá nadie le ha pedido muro y ni necesitamos. También le está pegando a nuestra economía al amenazar a las firmas automotrices que han venido a México a ayudar a combatir la falta de empleo, pues Trump cree que serían empleos para los gringos, pero con esa sola amenaza ya tiene al dólar cerca de los 23 pesos y la tragedia no se consuma, todavía falta mucho por verse…..ORDEN.- Es menester esperar a que asuma Trump la presidencia de los Estados Unidos para saber en términos reales qué va a suceder, porque solo hasta entonces veremos cuánto de lo que ha gritoneado Donald habrá de llevarlo a la realidad, puesto que muchas de las amenazas no podrá pasar de eso, toda vez que los acuerdos internacionales están debidamente firmados y no se pueden revertir nada más por ocurrencia de alguna de las partes. Las bravuconadas de Trump le funcionaron en la campaña, y eso que requirió de la manita de los “hackers” rusos para poder “ganar”, porque de otra forma, si no meten la mano los enviados de Vladimir Putin, ahora estaríamos preparando la asunción de Hillary Clinton. Esto es, que a partir de que tome posesión el nuevo presidente gringo empezaremos a ver otra realidad, la realidad tangible, palpable, pues será diferente la postura del mandatario norteamericano. Trump ha prendido muchas lumbres y no ha apagado ninguna desde la campaña. No puede ir dando madrazos a tontas y a locas. Ya como presidente tendrá que ajustarse a lo que le marca la ley y no podrá sacar las ocurrencias que luego le medio funcionaron en campaña y por las que convenció a no menos racistas de que está plagada aquella nación, pero ahora tendrá que entrar en la triste realidad en la que se estrellan muchos nuevos gobernantes que luego, a querer y no, tienen que doblar las manos porque la ley no les permite hacer tanta pendejada. Esa es la esperanza que debe mantener a los mexicanos, la posibilidad de que de ahora en adelante el guerejo oxigenado sea serio y se deje de ocurrencias…..ORALE.- Odiame más, dirían los fans americanistas tras su último campeonato. Y nosotros lo repetimos para aquellos que no duermen por la “contactitis aguda” que padecen desde hace tiempo, pues insisten en ignorar a nuestro medio, particularmente a nuestras redes sociales. La cosa es que, el video de la agresión de un abogado a un taxista ocurrida el lunes pasado en el centro de la ciudad, ha sido visualizado por más de 4 millones de personas en Durango, México y el mundo, precisamente por nuestras plataformas virtuales. Ahí están las cifras en Facebook, como para que las consulten los que no terminan de sacudirse de la “contactitis”. Saludos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebok: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias