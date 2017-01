“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Apolonio Betancourt sale de magistratura “vitalicia”

Pidió licencia por 3 meses y luego irá por otros 3

No pudo “cuidar las espaldas” al cuestionado pasado

Ya sin magistratura ¿podrá ser sometido a proceso?

Nuestro video #LordPistolas va hacia los 6 millones

“Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara. Ahora llevan traje y gobiernan países…”

Juan Camaney

Apolonio Betancourt Ruiz, quien se quedó en el Tribunal de Justicia para proteger las espaldas al pasado gobierno, renunció ayer a la magistratura. Pidió tres meses, pero renovará su licencia hasta extinguir su cargo “vitalicio”…..SILENCIO.- La estructura estatal nada ha informado sobre la materia. Todo está circulando en medios de manera extraoficial, aunque ya fue confirmado entre personal del Tribunal Superior, de modo que no hay reversa…..TIEMPOS.- Betancourt ha solicitado una licencia por tres meses, renovable al fin de los cuales, y así sucesivamente hasta terminar con la magistratura vitalicia que, aseguró, él más de una vez estaba desempeñando en el Poder Judicial…..SOSPECHAS.- Sobre Apolonio siguen pesando sospechas de malos manejos sobre la administración de la justicia, sobre el dinero de la materia y además sobre los dineros del Fondo Auxiliar, que son dos cosas distintas. Y nadie sabe si, en consecuencia, procede fincarle responsabilidades, particularmente considerando la licencia o sobre todo entendiendo que seguirá siendo magistrado, aunque con licencia, la duda es si se le puede perseguir de manera formal…..TRAGEDIA.- Los que saben habrían dicho desde antes de asumir el nuevo gobierno que tanto Apolonio como otros dos o tres magistrados más se quedarían en el cargo para “cuidar las espaldas” al gobierno saliente. La realidad es que nunca pudo cumplir con su misión, puesto que en la magistratura que quedó no podía influir absolutamente en nada, y menos frenar las acciones de búsqueda que se siguen desde antes de iniciar la nueva administración. O, de menos, nada pudo hacer para la detención de la subdirectora de egresos del gobierno pasado, Leonor Gutiérrez, y tampoco nada pudo hacer para frenar las pesquisas que se siguen a 169 funcionarios y empleados del pasado gobierno, incluyendo al exgobernador Jorge Herrera Caldera. Quizá en función de lo cual Betancourt Ruiz prefirió solicitar licencia, que entró en vigor ayer hacia las primeras horas de la tarde…..PLANES.- La idea es que, terminados los primeros tres meses, Apolonio presente una nueva solicitud y así se la lleve hasta terminar con el supuesto cargo vitalicio que desempeñaba, según insisten cercanos colaboradores de Betancourt Ruiz…..HIJECES.- Donald Trump se pasa de jijo de la chingada y es menester que la humanidad haga algo para frenarlo antes de que acabe con el cuadro. Ayer hasta en dos ocasiones calló a un reportero de CNN, quitó y dio la palabra a los reporteros cómodos…..RIDÍCULO.- Casi al tiempo, el presidente Enrique Peña Nieto declaró, ahí como queriendo crecerse al castigo, que México no pagará el muro que insiste en levantar el güerejo en la frontera, aunque lo dijo de forma tan tibia que tampoco le cree nadie. Menos Trump. Es que a Donald lo tuvo en Los Pinos el tiempo suficiente para advertírselo en su cara, y no reclamárselo a destiempo y escondiéndose, como no queriendo molestarlo…..CATÁSTROFE.- El dólar, gracias a los arranques de locura de Trump está cerca de los 23 pesos y, según los expertos, pudiese llegar pronto a los 25, incluso antes de que tome posesion el güerejo, o sea en las próximas horas…..REVERSA.- Mientras tanto el engrudo ya se le hizo bolas al presidente Peña, pues está circulando un video en el que la diputada priista, exgobernadora y cuadro distinguido nacional del PRI, Ivonne Ortega, le dice cuántas son cuatro al jefe de la nación, reclamándole por los gasolinazos. Le aclara que la producción no se fomenta con el aumento a los precios de las gasolinas, pues para ello “yo hubiera ayudado a los transportistas…”, antes de perjudicarlos con el incremento a los combustibles. “Usted nos pregunta qué haríamos nosotros…”, y eso es lo que le respondo: Yo ayudaría primero a la sociedad en general, después a los transportistas y al final a mis amigos. La cosa es que, Ivonne Ortega es una más de los priistas de élite o uno de los cuadros distinguidos del PRI que rechazan y no se esconden para decirlo abiertamente sobre los mega gasolinazos. Clara muestra de que el jefe de la nación no las tiene todas consigo, muchos de los suyos están en contra y debía considerarlo, pero al señor presidente es lo que menos preocupa, lo que quiere son 300 mil millones de pesos al año por impuestos a la gasolina para seguir repartiendo entre tanto ratero tricolor. Y luego, lo que parece todavía más lamentable, es que a pesar de la podredumbre en que se halla el país, el señor presidente no ha dicho lo más mínimo, ni una sola palabra, al menos de preocupación sobre las corruptelas de sus compañeros o cómplices. No hay la menor intención de acabar con las ladronadas que siguen apareciendo por todas partes y a todas horas. La Canacintra, la Conago y muchas otras organizaciones nacionales e internacionales le han reclamado al presidente que haga algo contra la corrupción, pero el mandatario ni se inmuta. Él quiere recaudar más por vía de los gasolinazos, y no hay poder que lo haga cambiar de forma de pensar…..APLAUSOS.- El video que tenemos en nuestra página de Facebook sobre el balazo de un abogado a un taxista en dos días ha alcanzado casi los 5.5 millones de personas. Es el material más visto de nuestra web en todos los tiempos, de modo que…para no extendernos en el comentario, cada quien se informa donde quiere, aunque se quede informado a medias. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias