“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Gasolinazos, lo mejor que nos podía pasar, dice EPN

Peña ordena que convenzan de eso a la gente

Hoy estuvo en Durango el titular del IMSS

Carstens contradice a Peña en los gasolinazos

No se secó, se robaron la gallina de los huevos de oro

“Somos el país más rico del mundo. Nuestro políticos roban, roban y roban, y nunca se acaba el dinero…”

Juan sin Miedo

El presidente Enrique Peña Nieto ha ordenado a sus colaboradores que vayan por el país a convencer, petate del muerto al canto, de las bondades de los mega gasolinazos, y hoy anda por aquí el director del IMSS con ese propósito…..SOBADITA.- Hoy, Mikel Andoni Arreola Peñalosa, director general del IMSS, anduvo en esta capital para corroborar que no se ha limpiado el hospital No. 1 de la contaminación del 29 de septiembre, pero también para dorarnos la píldora que aceptemos los mega gasolinazos…..FALSO.- Ya el mismo presidente Peña tocó el tema del petate del muerto, que si no se hubiera aumentado el precio de los combustibles se hubieran cancelado los servicios del IMSS por dos años, pero…ni madres. Los servicios del IMSS los pagamos los trabajadores y los patrones. Todavía no recibimos el resumen de las actividades aquí del titular de la institución, pero…seguramente versará sobre la materia…..OCURRENCIAS.- No obstante, queda científicamente comprobado que el presidente Peña no halla cómo justificar el robo que se está cometiendo contra los mexicanos. Un día lo justifica de una forma, al día siguiente sale con que por los aumentos no ingresará un peso extra al gobierno, luego que las medidas son muy dolorosas, pero es preferible, de otra forma las consecuencias serían desastrosas para todos los mexicanos. También ha dicho que los aumentos son consecuencia de los incrementos en los precios del crudo, no por cosas de impuestos en el país, pero ahí la lleva a punta de ocurrencias tratando de justificar lo injustificable. Ayer, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, rectificó al mandatario asegurando que los aumentos son consecuencia de las reformas. No sabemos ahora qué explicaciones dará el mandatario para convencer, incluso a muchos cuadros importantes de su partido que no terminan de entender sus argumentos…..PRECIOS.- Peña Nieto ha dicho que los incrementos son consecuencia de los movimientos de los precios del crudo a nivel internacional, pero eso tampoco es cierto, los precios del crudo a nivel mundial tienden a la baja, pero encima de todo, ahora el Gobierno Federal nos está vendiendo la peregrinada de que es lo mejor que nos pudo pasar, que los gasolinazos, a pesar de que son un robo en despoblado, es lo mejor que nos pudo ocurrir…..HUEVOS.- Y ayer, como corolario a esta serie de ocurrencias, Peña aseguró que “se nos secó la gallina de los huevos de oro…”. Trató de decir que ya no hay petróleo en el subsuelo, pero tampoco eso es cierto. Nuestros yacimientos todavía dan para mucho, pero esa explicación tampoco tiene sustento por una parte y, por la otra, la tal gallina de los huevos de oro se la robaron los muchos políticos provenientes de todos los partidos políticos. Las utilidades petroleras se las robaron algunos cientos o quizá miles de políticos que tuvieron el privilegio de mandar y operar la abundancia de Petróleos Mexicanos, por la que muchos pobretones acabaron convertidos en verdaderos jeques aztecas que se dan vida de jeques árabes, dilapidando millones y millones a manos llenas, al fin dinero ajeno. El problema es que, a pesar de las pobrezas supuestas de PEMEX, los líderes sindicales y muchos afines al sindicato siguen robándose lo poco o lo mucho que le queda a la paraestatal. Ni siquiera la virtual quiebra de PEMEX ha servido para que el gobierno se decida a meter orden en los manejos económicos de la empresa, que desde hace mucho es negocio de algunos que están dentro o fuera de PEMEX, que siguen ganando furgones y furgones de dineros diversos por permitir que empresas extranjeras se lleven nuestra (?) riqueza. No obstante el bestial saqueo de nuestra riqueza, los yacimientos todavía dan para mucho, no es cierto que “se secó…”. Ese es otro argumento fallido para tratar de justificar las raterías que por muchos años se cometieron contra PEMEX y que ahora nos toca pagar a todos aun cuando nunca hayamos visto una buena de esa infeliz empresa petrolera, valorada no hace mucho como una de las tres principales en el mundo…..ÉPALE.- El pasado fin de semana, sin invitación ni salvoconducto especial, tuvimos acceso a las celebraciones del 90 aniversario de la señora Ruth, madre del secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, con quien pudimos intercambiar algunas impresiones sobre los problemas de México y quien, coincide extrañamente con los argumentos del Gobierno Federal. Por eso no le dimos mucho vuelo, puesto que él consiente de alguna manera que le metan la mano al bolsillo a los mexicanos y le saquen lo poco o lo mucho que llevan…..AVISO.- Nuestro video en Facebook sobre el balazo que propinó un abogado a un taxista llegó esta mañana a los 6 millones 37 mil personas en Durango, México y el mundo, y a pesar de la caída de la red de esta mañana, el número de vistas o de consultas seguía en ascenso y no tenemos ya idea de hasta dónde habrá de llegar, pero se mantiene como el material informativo más consultado en nuestra web y redes sociales de todos los tiempos en Durango. O sea, cada quien se informa donde quiere, así se quede a medias. Y para finalizar: ¡Ódiame más…!!! Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias