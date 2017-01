“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Durango desairó marcha contra gasolinazos

Tijuana y Mexicali piden la salida de Peña

La Federación sigue apostándole al olvido

Slim es rico gracias a que le donaron Telmex

Preocúpense ahora por gasolinazos de febrero

“Si votas por los políticos corruptos, por qué no le das las llaves de tu casa a los ladrones…”

Juan Camaney

Durango desairó la marcha contra los mega gasolinazos, pero Tijuana, Mexicali, San Luis Potosí y ciudad de México hablaron por todos y repitieron su rechazo al virtual robo fiscal, y en la frontera añadieron: “Fuera Peña…”…..OLVIDO.- Presidencia de la República se crece al castigo y le apuesta al olvido, pues cree que son unos cuantos los inconformes y que mañana o pasado se olvida todo y se acepta el robo, pero no hay ni perdón ni olvido, sino todo lo contrario…..ESCÁNDALO.- Las protestas más ruidosas, decíamos, fueron las de Tijuana y Mexicali, donde además de repudiar los incrementos a los combustibles, ayer exigieron la salida del presidente Peña Nieto por no estar a la altura de las exigencias del grueso de la población…..NÚMEROS.- Los medios nacionales, algunos no todos, se encargaron de minimizar la asistencia a los actos, aunque en la triste realidad en Tijuana se juntaron unas 45 mil personas, pero la midieron en 10 mil; en Mexicali una cifra parecida, y contaron otros 10 mil; por unos 30 mil en San Luis Potosí reducida a 5 mil y unas 60 mil en la ciudad de México, que igual fue estimada en 15 mil, como queriendo ignorar la fuerza real del movimiento…..ASCENSO.- La molestia de los mexicanos, debe saberlo Presidencia de la República, no cesa, por el contrario, está en franco crecimiento, muy distante al olvido que le está apostando la Federación. Sí fueron unos cuantos aquí en Durango, pero…se justifica, por una parte el tiempo inclemente a base de mucho frío y no menos aire, y por la otra, la detención una semana de los tres jóvenes que bloquearon los accesos de Petróleos Mexicanos, nadie tiene tiempo disponible para pasarse una semana tras las rejas. Mucho prefirieron no hacer acto de presencia, no vaya a llegar la policía y cargue con ellos, al fin que a la larga las razones son lo de menos. Así se llevaron a los tres muchachos, exceptuando a Francisco Reyes Ortiz, que ya no es ningún imberbe, pero en el fondo no había razón alguna para privarlos de su libertad durante poco más de una semana. El miedo, pues, no anda en burro, y por eso la marcha aquí lució por demás desairada, mientras en Tijuana, San Luis y Mexicali la muchedumbre se dio vuelo lanzando consignas contra la Federación por el robo hecho y derecho que está cometiendo contra los mexicanos…..AUXILIO.- Resulta todo un disparate eso de pedir la ayuda de Vladimir Putin, el presidente ruso, en virtud de todas las malas que nos está jugando nuestro gobierno, pero no está descabellado que alguien nos echara la mano y terminara con cuanta hijez de la chingada se sigue cometiendo contra el pueblo. Obvio que Putin no tiene ninguna facultad ni autoridad sobre el gobierno de México como para esperar que venga, les dé unas patadas en el trasero y quite a esa bola de rateros que por siglos nos han robado-gobernado con la complacencia de Estados Unidos, que parece beneficiarse de las transas con que aquí siempre se ha desdoblado el sistema político, pues a la larga, mucho de los errores del gobierno mexicano terminan beneficiando al vecino país, por eso nunca dice nada, no le conviene…..VACILADAS.- La otra volada que sigue circulando en redes sociales es la posibilidad de que Carlos Slim acepte la candidatura presidencial para 2018. Es que, ciertamente, Slim es uno de los hombres más ricos del mundo gracias a TELMEX, empresa que era de todos los mexicanos, pero que el infeliz Carlos Salinas de Gortari se la regaló, o como que se la vendió, quizá a cambio de una sonrisa, pues de ahí emprendió un imperio que lo ha llevado incluso a ser el más rico sobre la tierra, pero…no se hizo rico por su trabajo y sus aciertos. Lo logró gracias a una empresa que era de todos los mexicanos, como lo era también TV Azteca y muchas otras rematadas por el gobernante en turno a los amigos para que hicieran las grandes fortunas que tienen ahora. México requiere algo más que buenas intenciones para recomponer su futuro, y aunque sea descabellado, ojalá que Putín llegue a volver la cara a México y haga algo para quitarnos de encima esa maldición de tener a tanto ratero en el gobierno y no solo eso, sino de tolerarlos por los siglos de los siglos, pues no conformes con que debían estar en la cárcel, desempeñan puestos políticos donde siguen robando a ciencia y paciencia de sus superiores y parece que eso durará por siempre. Quién sabe qué pecados cometimos, o quien sabe qué harían nuestros antepasados según la Sagrada Biblia, pues tenemos que pagar los errores de nuestros ancestros hasta la quinta generación…..CINISMO.- Hoy, los medios nacionales recuerdan a los mexicanos, por encargo de la Federación, que nos preparemos para un segundo y un tercer gasolinazo en febrero, que lo del primero de enero está superado, que nos preocupemos por lo que viene el 4 y el 15 de febrero. Poca madre, pero…se da, pues los incrementos tendremos que pagarlos, gústenos que no, y el que no guste, chica le viene, dado que el Gobierno Federal ha dispuesto que paguemos más impuestos y tendremos que hacerlo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche. PD: El video subido el martes a nuestra página en Facebook titulado #LordPistolas llegará hoy o mañana a más tardar a los siete millones de personas, para que me sigan odiando aquellos que no entienden mi trabajo.

