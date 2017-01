“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

EPN se expone a que cualquiera le falte al respeto

Yo, por menos, hace mucho había tirado esa arpa

Ya váyase, señor Presidente, le pide Héctor Suárez

El Gobierno Federal ni ve ni oye las protestas

El personal electoral gana en este tiempo por nada

“El que no se atreve a ser inteligente, se hace político…”

Enrique Jardiel Poncela

El presidente Enrique Peña Nieto se está exponiendo a que cualquier hijo de vecino le falte al respeto. Quién sabe qué clase de estómago tiene el jefe de la nación para aguantar tanto pero, yo, hace mucho hubiera aventado esa arpa…..ACCIÓN.- Las protestas, cada vez más subidas de tono, están presentes en todos los rincones de la patria. No hay desánimo, por el contrario, cada vez el coraje es mayor y cada vez las protestas también son más enconadas. Nada más el gobierno no las ve ni las oye, o no las entiende, lo que más calienta a los mexicanos….. EXCESOS.- Los gasolinazos son considerados por muchos en el mundo como verdaderos asaltos en despoblado del gobierno hacia los gobernados. El daño al pueblo se lo está causando precisamente el ente que debía protegerlo…..BURLAS.- Y, cuando todavía no se termina de protestar por el primer mega gasolinazo, el Gobierno Federal todavía se pitorrea al advertir que ya olvidemos el primer aumento de enero, que nos preparemos para los que vienen en febrero. No termina de entender la Federación a su pueblo, por el contrario, antes que escucharlo, se burla y parece disfrutar anunciándole más malas noticias…..GRACIAS.- Está circulando en redes sociales de manera por demás sorprendente un video en el que el actor Héctor Suárez le pide al presidente Enrique Peña Nieto que ya se vaya, que no engañe ni robe más al pueblo, que no permita otros dos años, los que le restan a la administración, de incertidumbre e intranquilidad a los mexicanos, que ya están cansados de tanta arbitrariedad. Mensaje que, a pesar de que lo han visto millones y millones de mexicanos, a Presidencia de la República ni le va ni le viene. “Es mejor que los mexicanos se preparen para pagar el segundo y tercer mega gasolinazo, que serán mucho más cuantiosos que el del primero de enero…”, es lo único que ha respondido el gobierno de Peña Nieto…..SÍNTESIS.- La síntesis de los mega gasolinazos se resume así: El país está a punto del incendio y la indiferencia gubernamental parece que no le permite ni enterarse de la molestia del pueblo, que está comprobando una vez más que lo robaron, no obstante lo que mucho le anticiparon que “no habría un gasolinazo más…”. Las reformas permitieron la entrada de muchas voraces empresas petroleras, las que deben estar pagando el derecho de piso al gobierno, pero…de los muchos miles de millones de pesos que vendrían tras la reforma, nadie ha visto un quinto. Quién sabe quién se esté quedando con esos ingresos que deben ser multimillonarios, aunque…tampoco debe extrañarnos, la empresa esa siempre ha funcionado para los líderes sindicales y los altos mandos federales, nada más. Ellos siempre han sido los verdaderos ganones, mientras al país se lo lleva la fregada…..RATERÍAS.- Estábamos en eso cuando trasciende que en la Secretaría de Salud, como en la mayoría de las oficinas estatales, se robaron hasta el palo del trapeador, pasando por millones y millones de pesos en medicamentos restringidos que alguien, con mucho poder, de algo se agarró para que la autoridad le pelara los dientes mientras mantiene al alza su negocio de venta de medicamentos en el mercado negro. Mercado que surte de manera personal a los enfermos, a un precio más atractivo que en la farmacia, y a las farmacias, aunque sin la correspondiente cajita, precisamente para que no se comprueba dónde lo robaron. Ayer se supo que en Veracruz, por engargo del exgobernador Javier Duarte, a los niños enfermos de cáncer les engañaron haciéndoles creer, tanto a ellos como a sus familiares, que les administraban quimioterapias, pero no era más que la aplicación de agua destilada. Hijos de su chingada madre (claro, dicho con el debido respeto para su progenitora) merecen no solo la silla eléctrica, sino que paguen también sus cinco o seis siguientes generaciones. No se vale que por saciar sus ansias de ladrón hayan mantenido engañados a esos enfermos durante tantos años (sobra decir que muchos de ellos están muertos) merecido tienen una muerte lenta y dolorosa, para ver si algún día se les quita lo jijo de la chingada. Y si aquí pasó lo mismo que en Veracruz, que el castigo les alcance a los de aquí, puesto que no se vale lo que hicieron y lo que siguen haciendo…..RATONES.- Oiga usted, pues así cómo no iba yo a querer quedarme hasta 2050 al frente de la UJED, pues es un negocito por demás productivo. Está circulando por ahí una factura apócrifa (no tiene registro ante la Secretaría de Hacienda) en la que cobran 116 mil pesos por limpieza al salón del Bicentenario donde se hizo una fiesta universitaria, ¿imaginan el gasto en comida y bebida? O sea que, además de que sigue el culto a la personalidad, se mantienen las indecencias de toda la vida…..NUMERITOS.- Y luego, si en Durango no habrá elecciones en 2017, por qué carajos tenemos que pagarle a tanta gente y por no hacer nada durante todo el año o más, puesto que el siguiente proceso electoral es hasta julio de 2018, y hay que mantenerlos hasta entonces. Si no hay dinero, si mejor se tienen que cancelar otros proyectos de beneficio coletivo, por qué no darle una rasurada a la estructura electoral de Durango. No podemos darnos el lujo de mantener ese monstruo de mil cabezas, si suficiente tenemos con lo que dilapidan todos los días los partidos políticos, y encima todavía sostener la estructura electoral. Esto debe cambiar, y si es pronto, mejor, pero esas hijeces no deben persistir más. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

