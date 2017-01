“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Cercanos de EPN rechazan los mega gasolinazos

Sugieren que el mandatario debió haber revertido

Es un capricho sostener los aumentos

Ofende la sordera presidencial por aumentos

Trump recibe a EPN el martes 31, ¿y para?

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto…”

Georg Christoph Lichtemberg

Sostener los mega gasolinazos es un capricho del presidente Enrique Peña Nieto y su círculo cercano de colaboradores. Lo confirma el diálogo que sostuvieron en días pasados David López y Alfredo del Mazo, parte del staff del jefe de la nación…..RAZONES.- No hay razón para la doble o triple medida dictada por la secretaría de hacienda, pues es una medida absolutamente impopular y por lo mismo improcedente, pero…desde luego que debió rectificarse, sugieren ambos personajes…..CERCANÍAS.- López fue vocero del presidente durante tres años, y Del Mazo director de Banobras durante el mismo período, pero forman parte del círculo cercano del primer mandatario, de ahí la incredulidad del diálogo que sostienen y que alguien les grabó…..REVERSA.- Sugieren tanto el hoy diputado federal como el ex titular de Banobras que los mega gasolinazos deben revertirse para evitar el daño a la imagen y prestigio presidencial, y que se está tardando el jefe de la nación en reaccionar…..APLAUSOS.- Tienen razón tanto David López como Alfredo del Mazo, los mega gasolinazos están prendidos de alfileres. Nada los soporta y sin embargo cada día son motivo de más enconadas protestas a lo largo y ancho de nuestra república. Ayer, nos consta, la muchedumbre que marchó por 20 de Noviembre para pedir reversa a los mega gasolinazos, igual que en otras partes del país coreó y de manera rabiosa (lo que no había sucedido aquí) el “Fuera Peña, Fuera Peña, Fuera Peña…”. El movimiento, antes que desinflarse, como suponía el gobierno federal, sigue creciendo a lo largo y ancho de la patria y amenaza con desbordarse para exigir al gobierno federal reconsidere lo dispuesto, dado que las condiciones económicas de los mexicanos no están para hacer frente a aumentos tan descomunales como los que estamos teniendo en los combustibles. Lo triste y lamentable, ya lo dijeron David López y Alfredo del Mazo, es que el presidente ni ve ni oye a los mexicanos que exigen rectificar sus decisiones, dado que no son acordes a la situación económica del país…..SORDERA.- La sordera fingida por parte del jefe de la nación es lo que encabrona y motiva, como decíamos en días pasados, que cualquiera le falta el respeto al primer mandatario y exponen a las instituciones a perder también el respeto del pueblo por esa sordera e indiferencia olímpicas con que tanto el mandatario como sus asesores han afrontado. En vez de escuchar a las masas, en vez de escuchar la voz de Dios, como sin embargo, sí admiten los cercanos personajes al presidente Peña Nieto…..CUMPLIDOS.- Nuestro presidente será uno de los primeros mandatarios que recibirá Donald Trump en la Casa Blanca, quizá en correspondencia al invaluable gesto de traerlo a México en plena campaña gringa, y cuando más necesitaba el respaldo de los latinos. Tanto que no pocos sugieren que mucho del triunfo de Trump salió de México por aquella infausta visita. El caso es que Donald recibirá a Peña Nieto en la oficina oval el martes próximo y ya nuestro mandatario adelantó que irá a “defender férreamente a los mexicanos…”, no obstante que ya lo tuvo aquí en septiembre pasado, luego de cuya desangelada visita salió despotricando y advirtiendo que levantará el muro y que tendremos que pagarlo. Ignorante que es el hombre, pero piensa que el derecho internacional es su voluntad y si él dispone levantar un muro en su casa, nosotros tenemos que pagárselo. Si lo hace el güerejo oxigenado se encontrará con la terrible realidad de no poder cobrarlo de ninguna manera. Si lo levantara en México seríamos nosotros quienes lo pagáramos, pero como no lo necesitamos, no pagaremos nada y nadie podrá obligarnos, bajo ninguna circunstancia podrá obligarnos a pagarlo. Peña Nieto no nos defendió cuando tuvo al infeliz visitante en Los Pinos, mucho menos lo hará ahora que el oxigenado será el anfitrión, que estará en su casa y que puede que sea mucho más duro contra nuestro país. No es por nada, pero lo mejor es esperar lo peor, que nuestro presidente no meterá ni las manos, y que lo más probable es que vaya a asentir todo lo que disponga el locuaz mandatario gringo como para mandar un mensaje claro a todos los que andan encabritados contra el nuevo gobierno norteamericano…..SUICIDIO.- La semana pasada los diputados priistas vetaron o impidieron, y para el colmo, -lo aceptaron- que pasara una iniciativa que buscaba llamar o protestar ante le legislatura federal por los mega gasolinazos. Quién sabe qué pasa por la cabeza de los tricolores que, ven la tempestad y no se hincan. El primero al que ofendieron los diputados priistas con su absurda decisión es el pueblo, puesto que en la negativa prefirieron hacerse del lado del patrón, de su patrón, y le dieron la espalda al pueblo. El pueblo, que luego se guarda esos tragos amargos, seguramente habrá de sacarlos en la siguiente elección y quién sabe cómo les vaya a los priistas, pero…no vemos por dónde pudiera irles bien…..ACCIÓN.- Esta mañana el gobernador José Aispuro se reunió con expertos en materia educativa para revisar las mejores opciones y atacar el grueso problema que se vive en Durango y todo México, sobre todo luego de los hechos violentos de Monterrey, precisamente para evitar que suceda aquí lo ocurrido en tierras regias. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

