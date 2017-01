“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Ojalá y México mande a Trump a la chingada

Sugieren que México no vaya a la entrevista

Sigue el güerejo jodiendo con su pinche muro

Exigen a Peña representar a México con dignidad

Jugadores de Alacranes no tienen ni para comer

“Ya párenle a su pedo, yo sí soy honesto, porque si no lo hacen se van a ver metidos en una gran bronca conmigo…”

Humberto Moreira Valdez

Sin discusión y sin pensarlo mucho el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores que cabildean ante Donald Trump, debían mandarlo a chingar a su madre. No asistir a la entrevista programada para el 31 de enero y cancelar cualquier gestión…..DIGNIDAD.- Trump ha pisoteado a todo mundo, incluyendo a muchos amigos de los Estados Unidos, y por ese solo hecho no pocos lo han mandado mucho a la chingada, y México, en cualquier otra circunstancia debía hacer lo mismo…..AMENAZAS.- El Departamento de Estado fijó para el 31 de enero la entrevista entre Trump y Peña, pero casi al tiempo Donald advirtió que empezaría el infeliz muro con el que proyecta frenar la entrada de ilegales a la Unión Americana, pero fue más allá, anticipó una serie de acciones dañinas para la economía mexicana, como cobrando venganza por una ofensa que no le hemos obsequiado al vecino…..ALTO.- Muchas son las voces por medios y redes sociales en las que los mexicanos proponen al presidente Peña Nieto no pensarla mucho y dejar a Trump con su entrevista programada, pues a pesar de la cercanía del encuentro no pierde oportunidad de lanzar más improperios y nuevas amenazas…..REVERSA.- Luego, quizá contagiado por los Estados Unidos, el gobierno de Canadá advierte que también cerrará o ya cerró las puertas a los productos mexicanos que no acepten los gringos. Por eso, muchos creen que hay razones para mandar a chingar a su madre no nada más a Estados Unidos, sino también a Canadá y buscar nuevos mercados en Europa, Asia u Oceanía. El mercado es enorme para poder colocar la producción mexicana, y se puede lograr con un poquito de planificación y un mucho de esfuerzo. Ojalá que nuestro gobierno designe a las personas capaces para reconfigurar el mercado potencial para la producción azteca y abrirle compradores en otras partes del mundo. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, parece haber llegado a su fin, y también parece que llegó el momento de voltear la mirada hacia otras latitudes del orbe. Trump y Justin Trudeau, una vez explorados los nuevos mercados, podrán irse mucho a chingar a su madre, y si es posible ya, pues ya que se vayan. Pero ojalá que en el gobierno federal alguien asuma el papel digno que merece la patria y proceda de acuerdo a como obliga la circunstancia. El caso es proceder de acuerdo a la misma vara con que está midiendo Trump, y ahora ya se le sumó Trudeau, de modo que a la larga tanto Estados Unidos como Canadá terminen comprando aguacates en otra parte del mundo donde les salga al doble o al triple por el flete. Y así por el estilo, no volver a comprar nada de marcas gringas, que en serio sientan que los estamos mandando a chingar a su madre. No ir a poner nuestra cara de vaqueta y presentar la otra mejilla, ni mangos, pero ojalá lo hagan nustros representantes, aun cuando duda todo mundo que la representación mexicana asuma el papel de dignidad que nunca hemos tenido….. MAGIA.- Nadie entiende cómo es posible suponer que aumentaron los combustibles en ocasiones hasta el treinta por ciento, y ningún comerciante puede incrementar los precios de sus productos, pues al primero que lo haga le viene toda la caballería oficial encima, dado que, para el gobierno “no hay ninguna razón para aumentar precios…”…..VERGÜENZAS.- No tiene madre lo que sucede en nuestro deporte, aunque extraña que lo que siempre ocurrió en gobiernos priistas, suceda ahora en el primer gobierno panista, pero resulta que a los Alacranes de Durango no les pagan desde hace varios meses y, en casos, los jugadores foráneos ya no tienen ni para comer, pues según relatos, han tenido que estar “arrimando la burra” en casa de otros jugadores. El caso de los Alacranes es digno de mucha sospecha, pues a pesar que ya no se sostiene ni por sí solo, por qué carajos sigue existiendo esa franquicia, por una parte, y por la otra, el Estadio Francisco Zarco luce enormes anuncios de diversas firmas comerciales que, siguen con mucha vigencia, pero…no pagan un quinto de publicidad, o no le pagan al club, pero a alguien sí le han de untar la mano, pues de otra forma cómo es que ahí sigan esos enormes anuncios cerveceros, lecheros, gaseros, etc., etc.. Total que los Alacranes van dando tumbos, no les pagan y ya no hallan la puerta, no obstante que en el gasto deportivo de pasados gobiernos se destinaron y se “gastaron” miles de millones de pesos en algo que se fue al cesto de la basura y que revela cómo y por qué Durango está condenado a terminar siempre al final de las clasificaciones de cualquier torneo, no se diga de olimpiadas nacionales, donde nada más destacan los que de plano llevan ganas de sobresalir y nada tienen qué ver con el desprecio oficial, pero para ello han de ser financiados por sus propios padres para viajes, hospedaje, comida y traslados a los partidos. El problema es que hay muchos jugadores que sus padres lo único que les dan es la bendición, pero con ella no les alcanza para viaje, hospedaje, comida y traslados a los juegos. O sea que, siguen las vergüenzas en materia deportiva en Durango, a ver hasta cuándo. 