“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Aispuro sí entiende a su pueblo y extiende rebajas

Peña Nieto ¿por qué no escucha a sus gobernados?

Admite su baja de popularidad, pero ¿y qué con eso?

Reniegan por impuestos y no contra los rateros: Trump

“En Arabia los ladrones son amputados, en México, los hacemos diputados…”

Juan Sin Miedo

El gobernador José Aispuro sí entiende a su pueblo, por eso ha pedido al Congreso que los descuentos en plaqueo y gratuidad de las placas se sostengan hasta marzo próximo para auxilio a la economía de las familias…..SORDERA.- No entiende uno cómo pues el presidente Enrique Peña Nieto no termina de escuchar, o siquiera entender a los mexicanos, que no quieren gasolinazos, especialmente aquellos gasolinazos que él ofreció acabarlos …..HIJECES.- Peña Nieto ha puesto oídos sordos y se ha fijado una venda en los ojos para no ver la molestia de los mexicanos. Sabe que hace mal con esos aumentos, pero le vale. La inconformidad de los mexicanos le vale un sorbete, o poquito menos…..ASEGUNES.- Sabido es que entre sus mismos cercanos colaboradores hay diferencias respecto a esas medidas. Platicamos en días pasados sobre los diálogos que sostuvieron el diputado David López y el hoy candidato al gobierno del Estado de México. Alfredo del Mazo. No están de acuerdo y siguieren que alguien le abra los ojos a su jefe por el descrédito que sigue ganando entre los mexicanos…..COSTOS.- Otros dicen que el día que acordó Peña con José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, aumentar los precios de los combustibles, el propio jefe de la nación admitió que sería el principal pagador del encono popular, y…estuvo en lo cierto. La popularidad de Peña Nieto ha caído casi hasta el suelo, pero eso ya lo esperaba el mandatario…..AGÁRRENSE.- Y luego, el repudio que había generado el primer mega gasolinazo del 1 de enero nada tiene que ver con lo que viene, con el segundo y tercer gasolinazos programados para febrero, que en el supuesto los mexicanos no estában considerando, pues por momentos llegaron a creer que era vacilada. El problema aparecerá cuando el grueso de la población vea, entienda y sufra los nuevos incrementos. O sea que, las marchas, mega marchas y súper marchas que ha empujado el anuncio del triple mega gasolinazo de nada han servido, pues el gobierno federal, como decimos, ni los ve ni los oye. El descrédito presidencial quién sabe hasta dónde habrá de caer, pero lo bueno es que el mandatario estaba preparado para ello y, qué bueno, pues así no se dirá sorprendido…..RUIDOSOS.- Tiene razón el oxigenado Donald Trump al referirse a los mexicanos: “Ah cómo hacen escándalo –dice- después de tanta calamidad con que han tenido que luchar a lo largo de los tiempos, especialmente con los políticos rateros, pero se escandalizan más por los impuestos que voy a cobrarles, que son cosa menor. Tampoco quieren el muro, a pesar que servirá también a México para protegerlo de ciertas faunas carroñeras. Sobre el muro sugieren en la Unión Americana que lo paguen los cárteles de la droga por los grandísimos negocios que se hacen allende el Bravo, pero…ése ya será otro cantar. Allá que se arregle con los grupos que proveen a la unión de sus polvos maléficos, y que si aceptan pagarlo, pues que lo paguen…..ORDEN.- Donald Trump está levantando al mundo en su contra. Está logrando lo que no han podido conseguir otros grandes estadistas. Trump ha rebasado todos los supuestos a partir de la asunción a la presidencia del país más poderoso sobre la tierra. Quiere pelear con todo mundo, nada de lo que hace el mundo le parece y, a la larga, como dicen las caricaturas que circulan en redes sociales, tarde que temprano el mundo se va a cansar de sus estupideces y acabará mandandolo mucho a la chingada. Donald no le está midiendo el agua a los camotes, se está tirando como el borras, a pelear con quien se atraviese, y eso a la larga es peligroso, puesto que son tantas las lumbres prendidas que al final no sabrá por dónde explotó la bomba. Tiene toda la razón del mundo en extremar precauciones para ordenar el ingreso de extranjeros a la unión, pero por un millón de terroristas que intenten ingresar al vecino país no se puede confundir creyendo que todos los musulmanes son terroristas, porque no lo son. Y por más parecido que tenga alguien con los árabes, sino son árabes posiblemente no sean musulmanes, pero Trump los está viendo igualitos y quiere tratarlos de manera similar…..LETRAS.- Ésta es la última llamada a los amantes de las letras para que se enteren esta tarde de la nueva obra de Enrique Arrieta Silva denominada “Saetas”, integrada por las Saetas que publica este periódico diariamente en su primera plana. La presentación será a las 18:00 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura Jurídica ubicada en Aquiles Serdán y Zarco con motivo de nuestro 19 aniversario, donde comentarán la obra el periodista Víctor Montenegro, Arturo Díaz Cortez, Óscar Jiménez López y el autor, Arrieta Silva. Será una buena tarde la de hoy, pues veremos al autor ironizando en persona sobre el acontecer diario, justo el contenido de sus “Saetas” que publicamos todos los días, pero sobre todo, porque le veremos de nuevo su crítica ácida a los políticos rateros, aunque no les dirá rateros, sino de otra manera, para que no se sientan rateros. Allá nos vemos, por cierto. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquir hora del día o de la noche.

