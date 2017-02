“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Priistas autorizan placas gratis, pero para dañar a Aispuro

No es para beneficiar al pueblo, ¿de dónde acá?

Si quieren hacer algo bueno que cancelen gasolinazos

Tricolores piden a EPN “suavizar” próximos aumentos

Si quieren al pueblo, que reviertan mega gasolinazos

“Somos un pueblo tan ignorante que siempre votamos a los mismos políticos para que nos sigan robando…”

Juan Camaney

Los diputados priistas autorizaron anoche placas gratis y refrendo con descuento hasta junio próximo, y estarían por evitar un nuevo gasolinazo a iniciativa tricolor, pagando así una de las muchas que deben, pero…les falta, les falta…..HIJECES.- Autorizaron ayer los legisladores del PRI que las placas gratis y el descuento al refrendo se extiendan hasta junio, y no marzo, como había dispuesto el gobierno de José Aispuro, pero lo hicieron más para molestar a la administración que para quedar bien ante el pueblo. La verdad…..VILLANOS.- Los priistas han ido siempre contra el pueblo, ni cómo decir lo contrario. Acaban de mayoritear en contra el llamado que pretendían algunos diputados locales para pedir ante la Cámara de Diputados que le comunicaran al presidente Enrique Peña Nieto la molestia del pueblo. No precisamente están a favor de la ciudadanía. Anoche aprobaron el placazo hasta junio, insistimos, más para afectar los ingresos del gobierno que para quedar bien con el pueblo…..AUMENTOS.- Los mega gasolinazos serían el reto más claro que tendrían pendiente los legisladores priistas para demostrarle al pueblo cuánto lo quieren. O por qué no se han sumado a las marchas y a las protestas contra los aumentos. O les faltan o se hacen, pues lo cierto es que siempre han preferido ir contra el pueblo y a favor del patrón, y ésta no es la excepción…..VACILADAS.- La Secretaría de Hacienda dejó entrever desde la semana pasada la posibilidad de “suavizar” los próximos gasolinazos. No pocos priistas estarían en la misma tesitura, pero…oh sorpresa. Ahora son los priistas los que están por adjudicarse los trofeos de una disminución o cancelación de los nuevos gasolinazos, pero…el pueblo no es pendejo, no se las traga así tan fácil. El día que cancelen los aumentos del primero de enero y los programados para este mes, ese día los mexicanos creerán en los priistas y en el gobierno. Antes ni a la esquina aun cuando anoche se enredaron en la bandera para anunciar placas gratis y refrendo con descuento. Los duranguenses tampoco son pendejos, saben que aun cuando cancelen los dos próximos gasolinazos, antes ya le metieron y feo la mano a la bolsa y le sacaron lo poco que llevaba…..HISTORIA.- Los priistas no se quitarán la barra con estos arranques patrioteros. Muchas son las ofensas que le han obsequiado al pueblo como para creer que todo está olvidado. Por el contrario, las heridas no terminan de cerrar y, con tanto estrujón oficial tienden a abrirse de nuevo. La jugada es clara, la percibe el pueblo, sabe que el mayoriteo de anoche fue más para afectar las proyecciones de Aispuro que para beneficiar a los jodidos. De dónde acá los tricolores se preocupan de ellos. ¡¡¡No manchen…!!!…..HORCA.- Nadie en su sano juicio da crédito a la novedad que está circulando por el mundo, que muchos de los gobiernos estatales pasados formaron una bien organizada banda de ladrones para engañar a los enfermos de cáncer y otros, y administrarles agua u otras sustancias inútiles. Se trata de algo inconcebible, de un perfecto crimen de lesa humanidad que nunca a nadie, salvo a los perversos que lo autorizaron y los que lo aplicaron, pudo ocurrírsele con tal de robarse esos recursos provenientes de la federación. Lo más lamentable es que esta mañana trascendió que Durango también formó parte de esa cruel banda de indecentes, cosa que, en serio, no nos gustaría confirmar. Nos resistiríamos a creer que también aquí se montaron en esa cruel banda de hampones que les dejó muchos millones de pesos. Ojalá y sea una mentira, que al menos no se hizo en Durango, pero…los que saben hablan ya de muchos miles de millones de pesos que se robaron para inyectarles agua u otras sustancias inocuas a los enfermos, que muchos seguramente han de estar muertos, y que murieron con la creencia que en realidad la autoridad intentó detener los avances de la tarrible enfermedad. Una ruindad del tamaño del mundo que solamente a los perversos pudo ocurrírsele y que, de resultar cierto, pasó con la complicidad de los laboratorios que, por su voluntad o sin ella, tuvieron que prestarse al gran robo del siglo. Ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias y se aclare qué hicieron los gobiernos y qué los laboratorios, y al final se cobre la afrenta con las acciones pertinentes en materia penal y con el destierro para siempre de los laboratorios que se prestaron a semejante barbaridad…..RATERÍAS.- Advertimos ayer en redes sociales que los padres de familia del kínder Guadalupe Victoria armarían la rebambaramba esta mañana para hacerle ver a los directivos su inconformidad con la clase de educación que están impartiendo en ese plantel a sus hijos. Los maestros, empezando por la directora, van uno o dos días a la semana. Los maestros de música e inglés hace años que no se paran por esa infeliz escuela como para entender la clase de eduación que han recibidio los pobres chiquillos. Hoy, los padres se armaron de valor y cerraron la escuela, no permitieron que entrara ni saliera nadie hasta que fueran escuchados. Acudió alguien de la SEP a oírlos y de paso, a llevarles al maestro de música. Poca madre, tener que hacer ese borlote para obligar a los maestros a que cumplan. Y como decíamos ayer, se trata de una escuela citadina, en esta capital. ¿Imaginan lo que ocurre en escuelas del interior del estado o alejadas de los pueblos? …..ATORÓN.- Sabe el director de Transportes, Jorge Campos Murillo, que los taxistas se hacen pendejos al circular, no todos claro, sobre todo cuando llevan pasaje, precisamente para que avance el velocímetro, pero a pesar de sus planes para evitar esa práctica, los señores manejadores de pronto resultaron muy respetuosos del reglamento y de sus pasajeros, van a vuelta de rueda para no exponerlos a un accidente, pero solo cuando llevan pasaje. Van a vuelta de rueda esperando que llegue el rojo, deteniéndose cuando va a cruzar la calle alguien o esperando hasta que pase el otro aun cuando se lleva preferencia, el chiste es cobrar más, pero no hay poder humano que haga algo para impedirlo y la vialidad atrofiándose todos los días y a todas horas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias