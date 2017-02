“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Trump amenazó invadir México a poner orden

Nada debe descartarse tratándose de Donald Trump, y no sería extraño que hubiese amenazado al presidente Enrique Peña Nieto con enviar soldados gringos a poner orden en las calles de nuestro país. Lo que extraña es que el mandatario mexicano se lo esté guardando…..RUMORES.- La agencia noticiosa AP (Prensa Asociada) está divulgando información que contiene parte del diálogo que sostuvieron Trump y Peña Nieto el pasado lunes en donde el gringo amenaza al mexicano. Y lo regaña por no haber hecho lo suficiente para poner orden en las calles…..SILENCIO.- Presidencia de la República ha hecho silencio. Nadie ha negado, especialmente la información de AP que proviene de Washington. No es un rumor desatado en México, sino en la capital norteamericana, cuya nota está fechada y firmada, de modo que no es invento de nadie. Es una real advertencia gringa a nuestro país…..ÉPALE.- Trump no se conformó con desmadrar nuestra economía, sino que ahora se está metiendo con cosas meramente nuestras, como es la seguridad, el orden en las calles, que poco o nada afecta a los Estados Unidos. Lo triste y lamentable es que haya sido cierto, que en los hechos Donald haya amenazado a nuestro gobernante y por lo que usted guste y mande, el jefe de gobierno mexicano no haya revelado nada, y por lo mismo no se sabe si es cierto. Lo único que se tiene como prueba es que la información proviene de una agencia noticiosa seria, como es AP, está fechada y firmada en la capital norteamericana…..CHISMES.- El supuesto audio de la entrevista lo tiene nada más el gobierno norteamericano, que es su costumbre grabar los diálogos para si es necesario alguna aclaración. Nadie entiende por qué no lo grabó también el gobierno mexicano, precisamente para aclarar con los pelos de la burra en la mano y no dejar volar la imaginación como está sucediendo ahora…..ORDEN.- El audio lo tienen las autoridades gringas y hasta el momento no ha trascendido lo más mínimo de manera oficial, salvo la información de la agencia noticiosa, pero quizá los reporteros tuvieron acceso a la grabación y de ahí sacaron su nota, pero nadie más ha tenido acceso a la grabación, de modo que por ese solo hecho no se puede asegurar …..DESFACHATEZ.- El súper ladrón Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, se está creciendo al castigo. Está buscando emprender acción legal contra el funcionario que decidió su encarcelamiento. La está regando el raterazo, primero que vaya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que exija justicia por el pisoteo que han hecho de sus derechos, y que nadie lo llame a cuentas, pues para eso son los Derechos Humanos. Faltaba más. Se confirma la máxima de que…lo están acusando de ratero, no de pendejo. Y nada más falta que un juez de distrito ordene la detención de aquellas autoridades que poco a poco han ido aclarando el saqueo perpetrado por Rodrigo y su padre, más su familia, que dejaron –según informes del gobernador Jaime Rodríguez Calderón- temblando las arcas y por los compromisos multimillonarios heredados, muchos injustificados…..HIJECES.- Las quimioterapias falsas son otra ruindad perpetrada por los ex gobernadores en las que ganaron mucho dinero, junto con los laboratorios. Igual, los están acusando de rateros, no de pendejos, pues ahora salen que “no hay evidencias de que en realidad se haya inyectado agua destilada en vez de las sustancias que obliga la quimioterapia…”. Y si no hay evidencias, es que los hampones supieron tapar bien su barbaridad. No ha de ser facil comprobar las chingaderas que se hicieron particularmente en el gobierno de Fidel Herrera, pero que posiblemente también cometieron en otra entidades, y muy probable en Durango. Ojalá se siga investigando y se llegue hasta las últimas consecuencias, pero de manera real, con ganas de encontrar a los deshonestos, porque si investigan con ganas de no hallar nada, no hallarán nada, mientras los pinches delincuentes de cuello blanco van paseando y despilfarrando por el mundo. ¡¡¡He dicho…!!!….. REVERSA.- Los mexicanos no piden la cancelación del segundo y tercer gasolinazo programados para este mes. Lo que exigen es que se cancele el primer mega gasolinazo del primero de enero. Las condiciones económicas de la familia no están para absorber las consecuencias del primer incremento, mucho menos para resistir otros dos. El gobierno, dicho en otras palabras, en su primer mega gasolinazo perdió la presidencia a disputarse el año venidero. Si llegara a revertirlo, quizá una buena parte del pueblo pudiese creer de nuevo en sus gobernantes, y si no, pues ya llevan rato despidiéndose del triunfo en las urnas. Aunque claro, todo dependerá de las transas partidarias en las que los grandes se ponen de acuerdo y deciden pasar por encima de la voluntad popular. Lo han hecho tres veces en los últimos 30 años, que no lo hagan una más. Eso es lo preocupante, que como no tenemos una verdadera autoridad electoral con fuerza moral para decidir, que haga valer la norma, los partidos hacen lo que les pega la gana y se reparten el botín como cualquier grupo bandolero. Así es. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

