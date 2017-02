“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Uff, pero los mexicanos no saben de bromas: Trump

Sí amenazó Donald, pero fue en plan de broma

Poca madre de cabrón, salir con esa pendejada

No quisiéramos saber que así empieza su gobierno

Y muchos de los rateros no salen del templo, ¿eh?

“Fuero, pensión, vehículos y guaruras para el gran ladrón, la cárcel para quien roba un pan…”

Pablo Neruda

El gobierno norteamericano admite que Donald Trump amenazó al presidente Enrique Peña Nieto, pero que lo hizo en plan de broma. Pues qué bromista nos salió el oxigenado y cómo que los asuntos importantes de los dos países los trata a nivel de broma…..VACILADAS.- La infausta aclaración del gobierno vecino es una pendejada mucho peor, pues cómo que sí amenazó con enviar soldados gringos a poner paz en las calles de México, que mucha falta hacen, pero no va por ahí la bromita…..TONTERÍAS.- Más que una broma de Trump fue una tontería, por no decirlo de otra manera, pero…cómo que el presidente del país más poderoso sobre la tierra sale con esas pendejadas, con bromas, cuando ambos países tenemos problemas serios, graves y mucho muy complejos. No se vale…..ACLARACIÓN.- Los mexicanos no quieren ni que aplacen ni cancelen los gasolinazos programados este mes. Lo que exigen a gritos es que se cancele el mega gasolinazo del 1 de enero. Nada más porque nuestra economía no permite hacer ese desembolso mientras los sueldos permanecen estáticos y sin posibilidad de subir…..TONTERÍAS.- Leí por ahí una información de los gasolineros en la que tratan de aclarar a sus clientes que muchos se están confundiendo, pues por los mismos cien, doscientos o quinientos pesos que ponían, quieren el mismo volumen de gasolina. Falso, los clientes saben que con el mega gasolinazo de enero la posibiliad de comprar gasolina se reduce en la misma magnitud, veintitantos por ciento…..RATERÍAS.- El presidente Peña Nieto debió antes de autorizar los gasolinazos tratar de recuperar las enormes millonadas que se robaron muchos priistas, panistas, perredistas, petistas, morenos y demás faunas que siempre tuvieron en PEMEX su caja chica. No es posible que esos robos en despoblado encabezados por el senador Carlos Romero Deschamps hayan sido “jale limpio”, que a pesar del enorme volumen de recursos mal habidos, se les castigue con el olvido o un visaje, cuando ellos, los grandes beneficiarios del viejo oro negro, se han quedado con todo lo que era de la nación, que era de todos nosotros…..QUIMIOS.- Está científicamente comprobado que los médicos administraron agua destilada en vez de las quimioterapias que demandaban los enfermos de cáncer. Algún pendejo de los muchos que pululan en torno a esos negocios trató ayer de negar lo denunciado por Miguel Angel Yunes en Veracruz y antepuso que “No hay pruebas…”. Poca madre, pos los acusan de rateros, no de pendejos, cuando está debidamente comprobado, pues la mayoría de los tratados con esa agua detilada están muertos, y murieron engañados, creyendo que en realidad los gobiernos de los estados les estaban administrando esos productos tan caros. Y no es todo, como para que cale la herida le están echando limón, pues se asegura tras bambalinas que el orquestador de esa enorme ruindad es nada más y nada menos que un distinguido priista, quien habría tenido la ocurrencia que luego le “compraron” los laboratorios, o quizá fue al revés, por lo que se echaron a la bolsa miles de millones de pesos, y que el señor senador fue de los grandes ganones, pues por la enorme idea cobró su porcentaje correspondiente. No me imagino a esos ex gobernadores, senador y sus pandillas cómo intentarán quitarse ese pecado de encima. Cómo tratarán de explícarselo a Dios en sus constantes, frecuentes y perversos encuentros con el Creador, o será por eso que varios de ellos no salen del templo, quizá arrepentidos pero buscando silenciosamente el perdón por tan grande ruindad. Muchos de los ex gobernadores y sus pandillas ahora son multimillonarios, eso sí, pero cómo justificarán el dineral del que de pronto resultaron dueños. No manchen, yo me moría de vergüenza antes que alguien tratara de cobrarme esa mesquindad…..ABUNDANCIA.- Y luego El Siglo me sale con la aburridora de que nada más en la compra de “nochebuenas” para adornar la ciudad se gastaba medio millón de pesos al año, como si el municipio no hubiera tenido otras necesidades, pero son dineros absolutamente bien gastados, que no hay forma de recuperar nada, no obstante que en el manejo hay claras irregularidades. Aunque, eso de las “nochebuenas” nada más es un tema, pero si le buscan encontrarán cada caprichito de los funcionarios que, cuando salgan a la luz pública se irá de espaldas más de uno. Olvídense, qué agua Evian, galletas Neiman-Marcus, toallitas humedas traídas de los Campos Elíseos, etc., etc.. Encontrarán que mucho agua Evian se desperdició o se echó a perder en el rincón de la oficina en virtud que al primer sorbo no le gustó al señor Presidente Municipal y hasta acabó vomitando, pues a quién carajos le puede atraer ese sabor tan desagradable de ésa que, es una de las aguas más caras del mundo, a pesar que no es precisamente la más pura. La más pura en México se llama Epura, y hasta eso, es de las más baratas. Total que, nomás que trasciendan esos caprichos verán la clase de nacos que tuvimos como alcaldes o funcionarios municipales, y por momentos hasta estatales, ya montados en gastos, pues no pocos “nacotecos” acabaron haciendo el oso más de una vez durante el desempaño del encargo, que algunos tuvieron por más de doce años…..SORPRESA.- El padre Víctor Manuel Solís, la noticia bomba del año, se regresa a sus orígenes. Se va de párroco a su tierra, Nuevo Ideal, al parecer por petición expresa del querido Batman. El cambio, dicen los clásicos, obedece a la necesidad del Arzobispado para rotar a los sacerdotes y evitarles vicios en sus parroquias, sobre todo cuando ya llevan muchos años. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

