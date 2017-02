“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La línea es que no hay línea en la CMIC

Ganará el que diga la mayoría de constructores

Ninguno puede decirse “gallo” de Aispuro

Malas noticias: César Franco se queda en Salud

Encuentran pruebas del fraude con quimios

“No me digas que eres inocente, es un insulto a mi inteligencia, y eso no me divierte…”

Michael Corleone

El próximo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción será el que decidan por la vía del voto los constructores, y no el que diga el gobernador José Aispuro. Es más, al mandatario le es intramuscular el resultado…..RESPETO.- El doctor Aispuro lo dijo el día que tomó posesión de la gubernatura que su gobierno sería respetuoso hacia las cámaras, sindicatos, grupos, etc., y lo ha demostrado en varias elecciones. La de la CMIC será una más…..CALENTURAS.- Tiene razón la administración estatal, qué va a andar sudando por calenturas ajenas. El relevo en la CMIC programado para el 20 de los corrientes tienen que hacerlo los constructores para que al final sean ellos los del acierto o los de la equivocación, y no que gane o pierda siempre se la achacan al gobierno…..LIBERTAD.- Hay libertad absoluta para que la nominación del próximo presidente de la CMIC en Durango se haga por la vía del voto universal, libre y secreto. Quizá falten candidatos, opciones, pero eso ya es cuento reclamable a la cámara, y tampoco en eso tiene algo qué ver el gobierno…..MENTIRA.- Entendidas las cosas en esa tesitura, ninguno de los dos candidatos Óscar Iván Orozco y Miguel Angel Mojica podrán decirse ser “el candidato del gobernador…”. Porque al gobernador no le interesa en lo más mínimo quién resulte el nuevo presidente. Le interesa que la elección se haga por la vía plural, con perspectivas parejas para los dos aspirantes, nada más…..FALSO.- Las campañas de los dos contendientes han girado sobre la creencia que uno u otro lleva la bendición del gobernador, pero nada más falso que eso. El mandatario ha aclarado paradas y le ha explicado a la misma CMIC que no tiene el menor interés en que gane uno u otro candidato, que gane el que diga la mayoría, y que se respete esa decisión, es la preocupación del mandatario…..ALTO.- La línea, como decían los clásicos, es que no hay línea, que pudiesen haber buscado la presidencia de la CMIC más aspirantes, sí, pero eso es cosa de la misma cámara y de sus integrantes. Ahí nada tiene que ver el gobernante. Y mire que, se trata de algo por sí solo sensato. La administración estatal tiene uno y mil problemas por atender, urgentes todos, y no va a andar sudando por calenturas de los constructores. Ellos mismos que atiendan sus problemas y que los resuelvan…..REVERSA.- Jorge Campos Murillo aseguró el día que tomó posesión de la dirección de Transportes que si no daba “el ancho”, daba un paso al frente y renunciaba. Los días pasan y cada vez se tiene más la creencia que la oficina de transportes es el principal cómplice de los taxistas piratas, clonados o falsos. Los mismos taxistas creen que en Durango andan en la ilegalidad por lo menos 500 taxis, con fluctuación hasta mil en fines de semana y por la noche. Los taxistas califican el problema del transporte como un cochinero sin precedentes, tolerado, impulsado y usufructuado por la misma autoridad que debía combatirlo. La solución al problema cada vez está más distante, pues ahora se tiene la certeza que lo está creando la misma oficina que debe ordenarlo, y pues…así no va a avanzar nunca, sino más bien, no le conviene a nadie que avance…..COHETERO.- El día que asumió la Secretaría de Salud el doctor César Franco Mariscal llovieron fanfarrias, aplausos y… peticiones de los trabajadores para que se despejara en todo lo posible al nefasto y corrupto pasado. Estaba en eso, esculcando por aquí y por allá y encontrando el verdadero quebradero cuando la revisión empezó a pisar callos y, ahora el verdadero malo de la película es Franco Mariscal, para quien exigen que lo lleven poquito más allá de Siria y allá lo dejen, y de paso lo ahorquen para ejemplo de los belicosos de oriente medio. Las “exigencias” de que renuncie Franco Mariscal estaban subiendo de tono cuando apareció el gobernador Aispuro y, antes que echar al ortopedista, le dio un par de palmadas y le insistió en que siga buscándole a eso de los medicamentos apócrifos, a aquello de las falsas quimioterapias, que en realidad existieron, también a los turbios negocios que se hicieron en la oficina aunque los beneficiados estén haciendo su labor para desvirtuarlo, para quitar la atención del respetable en la materia. Ya encontraron en Veracruz muestras falsas del laboratorio que cambió agua destilada por los químicos que demandaban los enfermos de cáncer, como para quedarnos con la idea que sí se engañó a los enfermos. Se cometió un enorme fraude y una gran ruindad no nada más en Veracruz, sino en muchos estados, quizá en toda la República, pues la idea de cambiar el agüita destilada por los químicos fue la macabra idea de un priista encumbrado, que así habría cobrado su diezmo por haber tenido tan grande idea, de engañar a los enfermos haciéndoles creer que sí se les atendía, pero se les cometía la más grande aberración que se recuerde en la historia de la medicina, que no se le ocurrió nunca a tanto perverso que ha pasado por ella y sus alrededores. Solamente vino a ocurrírsele y a aterrizarla a un priista que, desde luego, debe pagar por su falta, como deben pagar los ex gobernadores que permitieron esa gran ruindad. 