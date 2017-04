“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

¿Se entregó Yarrington o lo apresaron?

Beneficia o perjudica en las urnas al PRI?

Ejidatarios de Garabitos hacen su agosto

Alanís atiende a comisión de ejidatarios

Semana para disfrutar la paz de Durango

“Perdónalos señor… no saben lo que hacen…”

Jesucrito

La policía internacional capturó ayer a uno de los exgobernadores prófugos de México, Tomás Yarrington, que se “perdió” hace tres años cuando se confirmó que también saqueó Tamaulipas y además se asoció con el crimen para que prosperaran los negocios…..VOTOS.- Algunos creen que Yarrington se entregó para recibir el favor de los amigos en el gobierno, antes de que se vayan, pero…también para echarle una manita al Partido Revolucionario Institucional, que desde hace rato está fuera de la pelea presidencial para el año venidero, y que con su “captura” las cosas habrán de cambiar…..ALTO.- El tri, dicen los que saben, está fuera de combate, gracias precisamente a las linduras del actual gobierno. Empezando por la famosa Casa Blanca y siguiendo con los muchos exgobernadores que saquearon sus estados y los miles de exfuncionarios federales que se han robado todo lo que han podido, no se hable de Petróleos Mexicanos…..TÁCTICAS.- La aprehensión de Yarrington es la demostración de las buenas intenciones del gobierno de Enrique Peña Nieto, quieren creer algunos, y habrá de reforzarse con la detención próxima del súper ladrón Javier Duarte, del otro Duarte, de Beto Borge, de Fulano y de Zutano. Rodrigo Medina ya tiene un amparo que lo blinda de cualquier captura desde ahora y hasta que muera. Un juez federal le brindó ese favorcito, quizá por bonito o por lo bien que le hizo a Nuevo León, pero sigue estando en la lista de los súper ladrones…..COPERACHA.- Los ejidatarios de Garabitos siguen posesionados de la caseta 95 de la súper carretera Durango-Mazatlán. Copiaron las fórmulas de los ejidatarios de Pueblo Nuevo cuando se posesionaron de la caseta de Coscomate. Impiden que el manejador pague peaje, pero le ponen la barrica para que voluntariamente a fuerza les pongan 30 pesos por vehículo que pase. No es mucho el favor que se hace a los manejadores en la primera caseta al puerto, se ahorran 28 pesos, que no son la gran cosa, pero que ahí poco a poco se van acumulando. El caso es que los ejidatarios de Garabitos, El Pino y Otinapa, se están haciendo de una lanita que el Gobierno Federal no les quiere dar por sus tierras…..ALTO.- Este mediodía fue recibida por el secretario de Gobierno Adrián Alanís una comisión de ejidatarios para retomar las negociaciones ante el Gobierno Federal. Los acuerdos no han trascendido, ojalá se llegue a un punto de equilibrio y liberen el bloqueo que tienen desde el viernes pasado. Amén de que, en los hechos, se está perjudicando a Caminos y Puentes Federales, que están dejando de percibir el pago de los transportistas, lo que al final de los tiempos pudiese cuadrar en un delito de tipo federal, que por ahora no interesa a nadie, pero que se pudiese guardar para una vez entrados en negociaciones…..POBREZAS.- “El gobierno ha tomado nuestros terrenos sin considerar nuestra posición. Nos quiere pagar lo que les viene en gana, y a pesar de que en otros puntos del trayecto ya pagaron determinadas cantidades, a nosotros nos quieren dar algo así como una limosna. Nuestra posición no es de ahora, data de hace muchos años, cuando se lo hicimos ver no nada más a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino también a CAPUFE y a la mismísima Procuraduría Agraria, pero al final les valió. Creyeron que nos íbamos a tragar sus cuentos…”, dicen…..INTERMEDIOS.- La administración estatal, ha aclarado varias veces el secretario Alanís, nada tiene que ver en las negociaciones con la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Interviene el Gobierno del Estado como enlace con el Gobierno Federal, pero al final es la Federación la que determinará lo conducente. Mientras tanto, o mientras no se llegue a un acuerdo, los ejidatarios seguirán bloqueando la caseta Garabitos y “boteando” para costear el movimiento, por suerte, buena o mala para ellos, lo hacen justo en la época cuando más automovilistas usan el camino y cuando más dinero debiera dejarle a Caminos y Puentes Federales. Las finanzas ejidales, vistas así las cosas, se verán un poco “oxigenadas” en estas vacaciones de semana mayor, solo que… nadie nos podrá negar que los ejidatarios se expondrán a otro tipo de problemas de carácter judicial, pero eso ya depende de las acciones de cada quien…..TRANQUILIDAD.- Durango, junto con el arranque de la Semana Santa, entra a un “relax” inmejorable en sus calles. Las principales avenidas se pueden transitar sin mayor problema o sin la más mínima obstrucción de tiempos normales. Es posible que sea una temporada realmente de descanso en la que podamos tirarnos a la hamaca sin “culpa”, mientras los demás ya están instalados en Mazatlán o en otras cosas igualmente aceptables. Nosotros, nos retiramos un poco de la tandariola. Suspendemos el comentario por los días venideros, en el entendido de que “descansaremos” haciendo adobes, pues no quitaremos la vista de los acontecimientos del día para compartirlos con ustedes de manera inmediata en nuestra edición impresa y nuestra publicación virtual, las 24 horas del día y de la noche. Nos veremos, posiblemente hasta la Semana de Pascua, si Dios no dice lo contrario.

