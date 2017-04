“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Apolonio solo va a saludar a los cuates

Tendrá que irse mañana, ¡o pasado..!

Escándalo por los 73 morlacos de Cosme

No cascó el “cuatro” a diputada de Morena

Muchas, y seguido, muertes del tren en Gómez

“Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan… y mi plumaje es de esos…”

Andrés Manuel López Obrador

No pocos se pusieron nerviosos con el regreso de Apolonio Betancourt al Supremo Tribunal de Justicia. Nada más va a saludar a viejas amistades, pero hoy o mañana se regresa a su anticipado retiro…..ESCOZOR.- No hay razón en el nerviosismo en que cayeron algunos al enterarse de que Betancourt regresó al Poder Judicial, puesto que prácticamente retornó a saludar viejos cuates, pero nada más, nada más…..ACUERDOS.- Apolonio lo tiene firmado, no puede rajarse. O si se raja, se expone a cosas mucho peores. Él lo sabe y no le queda otra que cumplir porque, de lo contrario, entiende que chica le viene y pues eso no le conviene a nadie…..RATERÍAS.- Insiste EL SIGLO que los 73 millones que puso Cosme Mares por las viejas instalaciones de la feria se volvieron polvo, humo puro que…al final será la razón por la que no podrá tomar posesión del codiciado predio dominado por el lienzo charro y estadios “Carita Medina” y “Francisco Villa”. Y no se sabe de bien a bien a qué cuenta bancaria fueron a parar esos nada despreciables 73 morlacos, pero al final esa ya es cosa de Don Cosme, que lo investigue, lo aclare y en un momento dado exija le sean devueltos a la brevedad…..ÉPALE.- El sistema está con todo a tratar de bajar del macho tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Delfina Gómez en sus perspectivas presidencial y por el Estado de México, respectivamente. Le tendieron un “cuatro” a la diputada Eva Cadena para aparentar que recibe 400 mil pesos, dizque para que los entregue a AMLO, aun cuando el billete estaba destinado a un hotel veracruzano. Las huestes tricolores creyeron haber encontrado la fórmula para tumbar del primer lugar tanto a Andrés Manuel como a Delfina, pero…el asunto ya se enfrió y…no le dejó nada a los tricolores. La gente sabe que es una de las tretas oficialistas para exponer al PG como corrupto, pero…no cerró la pinza el proyecto, pues aun cuando el dinero se lo hubieran dado a la diputada Cadena, no se precisa el momento en que el billete llega a manos de López Obrador. Por el contrario, el “cuatro” tendido a la legisladura jarocha agiganta al tabasqueño como un hombre honesto, harto difícil de pescar en una trácala. “Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, y mi plumaje es de esos…”, les respondió el presidente de Morena parafraseando al poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. O sea, no cascó la argucia tricolor para perjudicar a AMLO, pero…le seguirán buscando formas de tumbarlo y de llevarse entre las patas a la profesora Delfina en el EDOMEX, que adolece del mismo defecto del PG en cuanto a honestidad. Mientras tanto, en el EDOMEX aparecen todos los días entre tres y cuatro encuestas en las que figura el escuálido Alfredo del Mazo punteando, seguido de Delfina, y en tercer lugar por Josefina. Obvio, son estudios pagados por el PRI, natural que los encabece el “PriMazo”, aunque en todos, Delfina figura uno o dos puntos abajo del priista, lo que quiere decir que en la realidad la aspirante de Morena le ha de sacar entre 10 y 15 puntos que no pocos ven difíciles de alcanzar, ya no de rebasar…..NÚMEROS.- En el video que ayer causó revuelo en el plano político nacional se observa a la diputada Cadena recibir 400 mil pesos, que no sirven para nada, más que para unas despensas y unas caguamas para la perrada. El partido Morena recibe muchos millones de pesos como prerrogativas legales que no le dejan ninguna posibilidad de andar “mendigando” esos dineros de origen dudoso. Hasta en eso se equivocaron los “ideólogos” tricolores, puesto que ya que de “cuatro” se trata, pónganle una cantidad más razonable. Quince o veinte millones de pesos hubieran estado más dudosos, pero pinchurrientos 400 mil hasta se antojan una bicoca para manchar ese plumaje…..MUERTE.- Es cierto que el tren tiene derecho de paso por donde quiera que cruza. Ningún camión, por pesado que parezca, podrá detener la marcha de un convoy férreo, mucho menos una camioneta o un auto compacto. La cosa es que en La Laguna son demasiado frecuentes los accidentes protagonizados por el tren. Por un lado, sí, se atraviesan los automovilistas, pero por el otro, los trenes son circulados en exagerada velocidad precisamente en zona urbana. Por mucho derecho que tengan, debe obligárseles a reducir su velocidad al mínimo, de forma tal que tengan posibilidades de frenar cuando haya un auto atravesado, descompuesto o cruzando. El caso viene a colación por la muerte de tres personas el pasado fin de semana en Gómez Palacio, pero…es el cuento de muchos días de la semana en que el tren se lleva de corbata a vehículos que se atraviesan, y la mayoría de las veces las consecuencias son fatales…..ÉPALE.- No se trata de externar apoyos a José Ramón Enríquez respecto de su cargo nacional, pero cada quién. El problema es que por cumplir allá ha tirado la alcaldía en esta capital a grado tal de que ya se le conoce como el Municipio Montesori. Eso tiene que entenderlo el jefe de la comuna, porque mientras siga en esa creencia, así le irá. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

