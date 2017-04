“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Leticia Herrera vuelve a atacar a Aispuro

Lo agrede por segunda vez al hilo

Aispuro no halla si es por “amistad”, ¿o qué?

Joserra no se halla en Durango, se fue al D.F.

Este viernes elecciones en el Club Guadiana

“La pobreza en el mundo se acabará cuando se acaben los políticos ladrones. Es decir, nunca…”

Juan Camaney

Entre el gobernador José Aispuro y la alcaldesa Leticia Herrera existe una amistad que luego se presta hasta para la vacilada, pero…lo que hizo el otro día la senadora con licencia rayó en otra falta de respeto que…no se vale…..HISTORIA.- La historia cuenta con precisión que en la pasada campaña Lety se dio el lujo de pendejear al entonces candidato. Luego aparecieron por ahí a carcajada tendida, como para bajarle importancia al agravio, pero ahora, la hija de Don Carlos volvió a las andadas. Palabras más, palabras menos, volvió a malmodearlo…..CORTESÍAS.- Los que vieron cuentan que la alcaldesa encabezaba una reunión de alcaldes priistas en la que salieron a flote varias molestias municipales por la tardanza de algunos programas estatales y federales, y que cuando Lety tomó el micrófono la desparramó toda, pues se refirió al gobernador como a cualquier hijo de vecino. “Vamos ahorita a donde esté y yo me encargo de decirle…bla, bla, bla…”. Lo demás no lo incluimos, porque no es el propósito amarrar más las tan amarradas navajas. Los agravios llegaron ya al jefe del Ejecutivo que no termina de entender si las violentas arengas de la alcaldesa caben dentro de la amistad que siempre ha tenido Aispuro con la familia Herrera, es de cuates o qué carajos, pues como dicen no pocos, le repitió la dosis de la campaña pasada. La calentura de la campaña quizá cabía entonces, pero ahora ya como autoridades la alcaldesa lo menos es que debe cortesías políticas al mandatario, y ella se las está pasando por la torrecita Eiffel gomezpalatina. Es cierto, Aispuro no es un hombre violento, tampoco rencoroso, por el contrario, es un hombre respetuoso hasta la pared de enfrente especialmente cuando de mujeres se trata, pero en este caso particular, como es la segunda al hilo, no estamos seguros de que vuelva a poner la otra mejilla…..REVERSA.- Ayer comentamos que parecía que José Ramón Enríquez estaba proyectando retomar el mando en la alcaldía capitalina. Que ya había aparecido en un par de notas periodísticas con fotografía de por medio en terrenos de la Carnation, pero…efectivamente, fueron mis nervios, pues para cuando lo escribimos, Joserra estaba ya viajando hacia la Ciudad de México por enésima vez a atender los problemas de la CONAM. O sea que, el “Municipio Montesori” sigue como en sus mejores tiempos. Cada quién haciendo lo que se le hinchan sus voluntades, todo mundo mandando y nadie obedeciendo. Bonito está ese baile…..ENCUESTAS.- El Grupo Reforma levantó anoche una encuesta sobre el primero de dos debates entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México y…a pesar de que le echaron montón, al final ganó Delfina Gómez, la aspirante de Morena, lució Josefina Vázquez Mil Millones, del PAN, se encaramó hasta el segundo lugar y mandaron al escuálido Alfredo del Mazo, del PRI, hasta el tercer lugar de la competencia, cuando estamos prácticamente a sesenta días de las votaciones. Todavía falta mucho para la elección, cierto, aún pueden pasar muchas cosas, pero anoche que podía despegarse de sus adversarios el candidato tricolor perdió una posición en el estánding y complicó su sobrevivencia en la contienda. Hagan sus apuestas señores, pero se aclara que a pesar de la elección de Estado que encabeza Enrique Peña Nieto, los avances son en sentido negativo, en vez de sumar están perdiendo terreno, no obstante la compra de votos desesperada y el reparto de espejitos mil…..RAZONES.- Saben los priistas que es el resultado de las indecencias de los 22 gobernadores que ha tenido el gobierno de Enrique Peña Nieto, que entre todos se han robado 258 mil millones de pesos de la manera más cínica de la historia, y por lo que nada más uno, del PAN, está preso. Los demás son castigados en “hospitales de cinco estrellas” en los que tienen más lujos que en los hoteles Gran Turismo. Tomás Yarrington está detenido en Italia, pero capturado por petición de los Estados Unidos, cuyo Departamento de Justicia está pidiendo su extradición para el correspondiente castigo. México, como Tomás es amigo de Peña Nieto, ni siquiera ha pedido lo extraditen, por el contrario, si pudiera hasta pagaría la multa para que lo suelten, como ocurrió con Humberto Moreira. Total que, las raterías, o todas las que hizo el PRI o hicieron los exgobernadores priistas, habrá de pagarlas, y en junio pasado ya pagó con 7 gubernaturas y, el primer domingo de junio próximo, pudiese dar otro abonito con al menos dos de las gubernaturas en disputa: Las del Estado de México y Coahuila. La otra es la de Nayarit, aunque ahí parece que Manuel Cota es el menos cochino entre los aspirantes a la gubernatura y pudiese darse su victoria que, obvio, no depende de nosotros. Esas linduras son las que tienen al PRI arrinconado y pudiesen llevarlo a otra escandalosa derrota en la siguiente jornada electoral. Los mexicanos, insistimos, poco a poquito parecen despertar de ese pendejismo en el que nos tuvieron durante casi noventa años…..ALTO.- El Edificio Central de la UJED volvió a amanecer tomado, a la vieja usanza. Entrevistaron a Óscar Erasmo Návar y respondió que no hay condiciones para renunciar. Claro, no tiene nuestra vergüenza. Ha de estar esperando que lo echen a patadas …..ELECCIÓN.- Este viernes hay elecciones en el Club de Tenis Guadiana. Buscan la presidencia mis amigos el licenciado Gregorio Carreón Ortiz por una parte y el químico Rodolfo López por la otra. La lucha es parejera, y al final vencerá quien obtenga el mayor respaldo de la base. Tan tan….Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias