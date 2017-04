“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Una mentira, por más que se cuente, será mentira

Una mentira, por más que se cuente, seguirá siendo mentira. Óscar Erasmo Návar es rector de la UJED por designación de Don Toño Herrera Caldera. ¿A quién quieren verle la cara de pendejo? …..FALSO.- Návar publica hoy a plana entera sus verdades sobre la situación en la Universidad Juárez del Estado de Durango y remarca, o subraya que: “Fue legalmente electo por el H. Consejo Universitario celebrado el 14 de diciembre de 2012, y lo reconocemos como nuestra máxima autoridad, otorgándole nuestro total respaldo a su administración…”……MENTIRA.- Una gran falacia por la que Óscar Erasmo proyecta mantenerse al frente de la UJED. Su llegada al cargo fue por un favor tanto de Don Toño como por su hermano el entonces gobernador Jorge Herrera Caldera. Lo vimos todos los duranguenses, ¿cómo salirme ahora con esa vacilada?…..PARADAS.- Además, cuestión de que se echen un brinco a la Ley Orgánica de la Universidad para aclarar que la “máxima autoridad” es el Consejo Universitario. No el rector, como equivocadamente aseguran en el desplegado. A menos que en estas tardes de oscuridad hayan hecho una nueva reunión para modificar la regla universitaria, que no nos extrañaría, pero la máxima autoridad de la UJED es el H. Consejo Universitario, no el rector. ¿Qué les pasa…?…..BILLETES.- La Universidad ha tenido inusitado respaldo del Gobierno del Estado. Ha tenido mucho dinero en los últimos siete años como para meter al H. Consejo a cuates, cuatitas, amigos, amigas, queridos, queridas y demás yerbas, y si ha crecido, ha crecido por sí sola, y no por el inteligente trabajo de Óscar Erasmo. No se confundan. O en dado caso, explíquenme cómo es que se perdieron once lugares en la lista de las universidades más importantes de México, ¿cómo? O sea, el dinero que ha recibido la Universidad le ha permitido triquiñuelas mil, como esa de darle plazas a mucha gente incapaz, pero también para hacer obra, que “algo te sobra”. Pero, si en verdad se han manejado los recursos en casa de cristal, que se detallen las formas como se ha gastado y asunto resuelto, pero entre los universitarios hay historias mil de las transas que ha podido encabezar el señor rector y su camarilla, conformada por la mayoría de los directores, convertidos en verdaderos “paleros” de los caprichos y arbitrariedades …..ALTO.- Los universitarios que se apoderaron ayer del Edificio Central sostienen que no nada más se han perdido once lugares en el standing nacional de universidades públicas, sino que cada vez se descubren más transas en el quehacer universitario que, sin embargo, nadie hace algo por impedirlo, y aseguran que de ahí nadie los moverá hasta que renuncie el espurio rector…..HISTERIA.- Pena ajena la de “Clavillazo”, Enrique Ochoa Reza, el dirigente nacional del PRI que salió a ofrecer histéricas declaraciones contra Andrés Manuel López Obrador acusándolo de encabezar una gran mafia corrupta por el video en que alguien entrega 400 mil pesos a una candidata de Morena, dizque para que se lo entregue a AMLO. Siempre, decían los clásicos, para soltar la lengua hay que tener la cola bien corta. Ochoa Reza no recordó nunca que los últimos 22 gobernadores priistas en el gobierno de Enrique Peña Nieto se robaron 258 mil millones de pesos. No tenemos la menor idea de cuánto es ese dinero, si es más que los 400 mil que le entregaron a la diputada Eva Cadena, aun cuando ni ella ni el PG se los robaron, se los regalaron para tenderles un “cuatro” bien redondo, aunque…parece que les está saliendo el chirrión por el palito. La riega “Clavi”, en vez de exigir cuentas claras a los exgobernadores ladrones, prefirió pedir la renuncia de Andrés Manuel por esos pinchurrientos 400 mil pesos. Ya no entiendo nada, este país está todo de cabeza y quién sabe en qué pueda parar, pero las cosas no le pintan bien a la nación por las linduras de esa bola de corruptos…..RATAS.- La Dirección de Pensiones del Estado está perfectamente quebrada. Los últimos directores la dejaron temblando, sin un quinto en caja. Subsiste por las aportaciones extraordinarias del gobierno estatal, pero no está lejano el colapso administrativo total. Los últimos mandos se llevaron hasta el trapeador y la cubeta, todos cochinos, pero se los llevaron. Que no hubieran cargado con los dineros… El hoy gobernador, uno de los últimos directores, asegura que a su salida del cargo dejó miles de millones de pesos en caja. Insiste que llegó a creer que ese dinero no se lo acabarían ni robándolo a diario, pues era mucho y más lo que seguía acumulándose. Es menester, obvio, que también se vaya sobre quienes dispusieron del dinero de todos los trabajadores hasta aclarar cómo estuvo que tan grande fortuna pasó a desaparecer. Hay gato encerrado y es necesario soltarlo a retozar para ver cuánto se llevaron unos y cuánto los otros, pero de que se agandallaron el billete, ya no queda ninguna duda. 