“Chicotito” por Jorge Blanco Carvajal

Juan Sin Miedo

Óscar Erasmo Návar, lamentamos mucho contradecirle, se irá, exactamente como se había comprometido anoche con los disidentes. Quizá se arrepintió de lo convenido, pero…¡se va…!!!….RUIDAJO.- Mucho escándalo produjo la reunión celebrada anoche en el “Centralito”, o la antigua Escuela de Música. El vuelo que le dieron los medios, especialmente electrónicos, quizá empujó al rector a negarlo todo…..ORDEN.- No obstante la negativa de última hora de Návar, lo cierto es que tendrá que abandonar el cargo para permitir la reinstalación de la autonomía a la brevedad. Su asunción a la rectoría fue producto de un golpe trapero, y no debe persistir más…..FUERA.- Óscar Erasmo había aceptado anoche ante los disidentes que antes de irse tendrán que renunciar la mayoría de sus funcionarios que, por igual, proceden de una designación viciada de origen…..LOCURA.- No hace mucho se había dicho que incluso al dejar Návar la rectoría la mayoría de sus decisiones, nombramientos y otros, serían cancelados. Entonces hablaron hasta de “revisar” muchos de los títulos expedidos en los últimos siete años, aunque entrar a esos detalles ya sería oprobioso que poco o nada salvaría del golpe caprichoso por el que se arrancó la autonomía a la casa de estudios…..LEYES.- Anima lo sucedido en las últimas horas a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Relanza la posibilidad de que pronto la casa de estudios regrese al orden y la legalidad de la que la han apartado una serie de advenedizos, más que universitarios, enemigos de la casa de estudios…..ACADEMIA.- Las cosas han cambiado 360 grados en las últimas horas en la Universidad Juárez. Ojalá que la nueva circunstancia traiga las condiciones necesarias para que la institución retome la competencia y la pelea por superar la academia hasta los primeros lugares en que llegó a estar. Se ha perdido mucho, ni cómo negarlo, pero los tiempos venideros parecen promisorios. Parecen abrirse nuevas y mejores oportunidades para la casa de estudios, arrinconada por la incapacidad e indiferencia de quienes la condujeron en los últimos tiempos…..RESPALDO.- Subrayar que el gobernador José Aispuro está al tanto de las cosas como catedrático que es de la UJED, que es quizá el más interesado en que pronto retome la autonomía y la libertad para emprender cuanto proyecto sea posible en beneficio de los miles de estudiantes de las distintas escuelas y facultades. Ojalá que el mandatario le cumpla a la institución y la impulse hasta llevarla a los primeros planos de la academia en México, y si es posible, del mundo. Ya se comprometió a hacerlo, nada más falta que lo aterrice…..APLAUSOS.- Sintetizando, podemos decir que los tiempos venideros parecen los mejores para la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ojalá que al final se imponga la voluntad de la mayoría, de todos lo universitarios, que se considere incluso a las minorías, pero que entre todos logren el conjunto que lleve a la casa de estudios a la competencia nacional e internacional, que tanto se le ha negado…..FUERA.- Hoy, no obstante que el plan era desestabilizar de menos unas diez escuelas, solamente fue paralizada una, la Facultad de Ciencias Exactas, ojalá que mañana reabra esa escuela y se olviden las intenciones que había por neutralizar otras, puesto que una acción de ese tamaño acabaría perjudicando los planes superiores de la UJED, y eso no es precisamente lo que queremos los universitarios…..VOTOS.- Esta noche el Club de Tenis Guadiana elige a su nuevo comité directivo. Los candidatos son: El químico Rodolfo López y el contador Gregorio Carreón. No hay pronósticos, esperemos a conocer la voluntad de la familia Guadiana. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

