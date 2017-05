“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Regresa hoy a Durango la Liga Mexicana de Beisbol

Luego de 38 años que desapareciera el equipo Alacranes de Durango, que dirigía Benjamín “La Chata” Cerda, hoy le devuelven la vida al diamante del estadio “Francisco Villa” cuando debuten los Generales de Durango en la Liga Mexicana de Beisbol…..PLAYBOL.- Esta tarde el “play bol” será cantado por los hombres de negro que impartirán justicia en la primera serie de beisbol, del mejor beisbol de México, cuando los Generales reciban a los Acereros de Monclova…..ACCIÓN.- Hoy, regresarán las acciones del bien amado y bien llamado “Rey de los Deportes” al estadio local, que ha sido remozado o reconstruido para albergar al conjunto duranguense, que así pasará a ocupar el lugar del desaparecido Delfines de Ciudad del Carmen …..ALEGRÍA.- Priva entre los duranguenses un indescriptible ánimo por tener de nuevo entre nosotros a un equipo de primer nivel, de primera línea en el beisbol organizado de México, que recibirá esta tarde a otro equipo de gran tradición en el país, como el Acereros de Monclova, que seguramente vendrá a luchar contra los Generales para llevarse la serie ante los locales. Un escaparate más para la diversión de los duranguenses, muchos de los cuales saben de beisbol, lo entienden como el que más y están seguros de qué se trata, precisamente del “Rey de los Deportes”, en el que nunca nadie tiene la seguridad del triunfo hasta que no caiga el out número 27, puesto que antes, en el mismo out 24, un equipo que puede estar siendo apaleado, se levanta de la lona y deja tendidos a los que ganaban. Es el beisbol organizado, o de paga, una verdadera caja de sorpresas que solamente aparecen si los jugadores de ambos equipos se entregan y se esfuerzan a darlo todo para alcanzar la victoria. Es por eso el “Rey de los Deportes”, porque no pocas veces se han dado tragedias en las que un equipo puede ir perdiendo durante las primeras ocho entradas, pero en la novena, en los últimos tres outs despierta y empieza a remontar hasta dejar tendidos a los que ganaban. Tiene el beisbol un cúmulo de reglas inagotable que bien jugadas pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier momento, y a pesar de que el equipo que iba ganando se queda sin nada en las manos…..APROBADO.- Las razones por las que el beisbol es el “Rey de los Deportes” las conocen los miles de aficionados. Muchos de los cuales practicaron, practican y practicarán esa extraordinaria e impredecible disciplina atlética, una de las más jugadas en el mundo en todos los tiempos…..SEMILLAS.- Hoy, el equipo Generales de Durango empezará a sembrar la semilla beisbolera entre miles de niños que han sido invitados al partido inaugural de esta tarde. Sin duda, esa semilla germinará pronto en más y mejores beisbolistas en los equipos profesionales tanto de Durango como del país, renglón venido a menos en los últimos tiempos, puesto que en este momento son uno o dos duranguenses los que andan enrolados en los distintos equipos de la Liga Mexicana, y lo que se requiere es una mayor presencia de Durango en la carpa nacional y no se diga en la Gran Carpa de los Estados Unidos. Los que saben de este tema aseguran que no son los mejores tiempos de Durango en el beisbol de paga, sino por el contrario, prácticamente nuestro estado está fuera de todo el circuito profesional, muy a pesar de que el beisbol lo practican miles de duranguenses de todas las edades, desde pequeñitos de cuatro o cinco años, hasta ancianos de 70 o más años. La esperanza es que nuestro estado pronto vuelva a figurar en las competencias beisboleras nacionales y que nuestros deportistas pronto empiecen a dar de qué hablar entre la afición. Ese será el plus que nos dejará el regreso del beisbol de la Liga Mexicana a Durango, que pronto florezca la afición y antes, de ser preciso, vuelva Durango a los primeros planos del beisbol de paga, y también pronto nuestra tierra regrese al mejor beisbol del mundo, el de los Estados Unidos, donde hace rato no colocamos un jugador, salvo Manuel “Many” Bañuelos, de Gómez Palacio, que se enroló en los Bravos de Atlanta hace un par de años y no ha podido ver la suya, pero el deseo sería de que no nada más tangamos uno, sino muchos jugadores duranguenses en la Gran Carpa, ese sería otro de los plus que ganaríamos con el regreso de Durango con Generales a la Liga Mexicana…..CONTROVERSIA.- Hoy, con el arranque formal de la Liga Mexicana de Beisbol, se termina con los ácidos comentarios provenientes de todas partes del país que cuestionaban el que se haya autorizado el regreso del beis a Durango sin contar con estadio. El estadio está listo para arrancar la liga esta tarde. Nada ni nadie habrá de impedir que a las 18:30 horas los ampayers canten el "play bol" tradicional que marcará el regreso de la pelota caliente a nuestra capital, luego de 38 años de ausencia.

