“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Hartamos ayer con solo beisbol, pero hoy… igual

Valió la pena esperar el beisbol profesional

Vimos un juegazo entre Generales y Acereros

Nuestra transmisión llegó a unas 600 mil personas

Monitor y Comentando la Noticia cumplen años

“Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara. Ahora llevan traje y gobiernan estados y países…”

Juan Sin Miedo

Ayer hartamos a nuestros pocos lectores platicándoles solo de beisbol, cuando no es nuestro tema, y hoy volvemos con la aburridora: Acereros de Monclova estuvo a punto de dar una paliza a los Generales, pero…..PELEA.- El marcador del primer partido de la Liga Mexicana de Beisbol en Durango fue de 10-9 a favor de los fierreros, pero…como explicaba ayer, Durango pudo quedarse con el triunfo, pero Monclova se salvó en la mismísima novena entrada cuando el equipo anfitrión se quedó con las bases llenas…..PARTIDAZO.- Sin duda, un partidazo que quedará en la memoria de los miles de privilegiados que alcanzaron un asiento en el modernizado estadio “Francisco Villa”. Los que estuvimos vimos un juego de calidad, de altísima calidad, con acciones que solo se ven en la Gran Carpa. Hoy es el segundo de la serie y creemos que hay que asegundar…..ACCIÓN.- Anoche dejamos el “Francisco Villa” con un amargo sabor de boca, sobre todo porque la novena local tuvo en los senderos a los hombres que pudieron haberle dado la voltereta al partido. Eso es a lo que nos referíamos ayer, que por eso es el “Rey de los Deportes”, dado que cuando se llegó a crer que los visitantes apalearían a los nuestros, poco a poco se fueron levantando hasta componer los cartones y dejarlos 10-9, o sea, una carrera de diferencia…..AMIGOS.- Anoche, nuestra transmisión del primer partido de beisbol profesional en Durango fue presenciada por poco más de 600 mil pesonas, y quienes nos acompañaron en la transmisión nos dejaron más “me gusta”, para superar la mítica cifra de los 60 mil, muchas de ellas desde numerosos países en el mundo, entre quienes nos pidieron que esta noche hagamos lo mismo y llevemos el detalle del segundo partido a todos los rincones del orbe, que no es sencillo, puesto que no hay condiciones para hacer una mejor reseña. No hay una mesa ni nada dónde hacer anotaciones o dónde apoyar el equipo necesario para la transmisión, a pesar de que estamos hablando del mejor beisbol profesional de México…..DESPRECIO.- Anoche pudimos confirmar que la empresa que dirige el ingeniero Virgilio Ruiz se durmió en sus laureles o también se vio coptada por la premura de reabrir el estadio, pero no dispuso ni siquiera un saludo a los periodistas, mucho menos de una mesa de perdido para hacer anotaciones o para descansar el equipo durante la transmisión. Sobre el particular el conjunto de los Generales se vio mucho muy novato, o peor aun, amateur, no obstante la experiencia del señor Ruiz y sus auxiliares…..PELOS.- Ya cambiando de tema, para que no cambien de columna, digamos que la Alianza de Camioneros volvió a “hacerle pelos” al tigre al bloquear calles y casi tapar los accesos al Centro de Convenciones Bicentenario en señal de protesta por la reactivación del posible regreso de Uber a Durango. No es por acalambrar, pero dicen que, en respuesta, la administración estatal ordenó otra vez una minuciosa revisión a las concesiones del transporte, para aclarar precisamente en manos de quién están. Es que, está por demás confirmado que la mayoría de las concesiones son ahora propiedad precisamente de los líderes y de unas cuantas familias tanto en la Alinza de Camioneros como en la CTM. Recordemos que Jorge Herrera Caldera, unas semanas antes de dejar la administración, hizo lo propio y los violentos dirigentes choferiles fingieron demencia, hicieron como que la Virgen les hablaba y se voltearon para otra parte. Entonces como ahora se visualiza la posibilidad de cancelarlas, de regresarlas al gobierno, dado que el gobierno las extendió a toda la sociedad, no nada más a esas familias. Las concesiones, recordemos, son propiedad del gobierno estatal, no de los líderes, sus familias y las de sus allegados, de modo que más le vale a la Alianza y a las demás organizaciones que se anden derechito, porque le están buscando ruido al chicharrón y…no saben que el gobernador José Aispuro tiene meses entrenando boxeo y que está dominando un gancho al hígado de derecha que pocos se han podido levantar antes de la cuenta de protección. Avisados…..FIESTAS.- Temprano el quincenario Monitor de Salvador Herrera Torres echó la casa por la ventana en un desayuno que sorprendió a la fanaticada por los finos platillos servidos y por el buen detalle de reconocer al exgobernador Maximiliano Silerio Esparza. Estábamos convocados pero…anoche nos dejó exhaustos el juego de beisbol y por más lucha que hicimos no pudimos levantarnos en horas de la madrugada como estaba programado el ágape. Hoy también está de fiesta “Comentando la Noticia”, de Más POP y que dirige Édgar Burciaga. Cumple 10 años de trabajo ininterrumpido, y aunque no celebró con gorra para la perrada, su director asegura que sorprenderá a más de cuatro la próxima semana que es su descuentaños. O mejor explicado: Prefirió esperar al cumpleaños para entonces sí aventar la casa por la ventana, como estila la familia. Es todo esta tarde, nos vemos mañana aquí mismo o a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias