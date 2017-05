“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Canelo y Junior son de muy bajo perfil

La pelea de mañana no pasará del tongo

Nada qué ver con la calidad de otros

Limpian a Generales, pero… vienen los triunfos

Reyes Ortiz pide le ofrezcan disculpas y un billete

“Si fue presidente Felipe Calderón, con más razón lo puede ser Maragarita…”

Juan Sin Miedo

No se le puede pedir peras al olmo, o no se les puede pedir a Saúl “Canelo” Alvarez y Julio César Chávez una buena pelea, si no tienen los argumentos para ofrecerla. Quizá en unos cinco o seis años, pero no ahora. Han de disculpar…..TONGO.- La pelea organizada por Óscar de la Hoya es de bajo perfil. Los pratoganistas no tienen la calidad de otros boxeadores en activo o retirados. Aunque quisieran no podrán ofrecer mucho, será una gran decepción…..RIDÍCULO.- Está aún fresca la zapatería que le obsequió Mr. Money, Roger Mayweather, al “Canelo”. Hizo con el tapatío lo que quiso y no lo noqueó para no dejarlo en ridículo, pero lo subió a un absoluto ridículo y subrayó las pobrezas de su boxeo. Y del Junior ni se diga, sus últimas peleas han sido un verdadero desastre en las que también ha sido descubierta la calidad ínfima si se le compara con su padre. Ha ganado algunas peleas, sí, pero las ha ganado desde el escritorio, donde se resuelven muchos triunfos. O por lo menos al que escribe no lo hacen pendejo, no le pueden ocultar esa gran verdad. Por eso tenemos la seguridad de que la de mañana no será una gran pelea, como nos venden las televisoras. Será una más, entre un par de “maletas”, pero no nos distraerá a los que conocemos un poquito más del deporte de las orejas de coliflor…..CALMA.- Y bueno, ya que de deporte se trata, digamos que entre un sector de la afición hay preocupación por las tres derrotas al hilo que sufrió Generales ante Acereros de Monclova. Anoche por ahí en redes sociales se armó una controversia sobre la realidad del conjunto local, dado que en los tres encuentros perdidos hemos podido ver la respuesta del equipo verdiblanco. El miércoles, en el partido inaugural, Monclova llegó a estar 10-2 en los tanteadores. Todo mundo suponía que sería una verdadera paliza, y al final, respondió el cuadro anfitrión y dejó las cosas 10-9, se perdió por una carrera. El segundo se perdió 12-7, fue más holgado el tanteador, y el último quedó 10-7. O sea, los Acereros no tuvieron un día de campo, la sufrieron para llevarse los tres triunfos, y eso es lo que convence a la afición, la pelea a que está dispuesto el cuadro local. Anoche lo decíamos, no es ni más ni menos el equipo Generales que ninguno de los otros conjuntos. Media en su debut en Durango que no conocen el campo. Lo están estrenando prácticamente, lo que anima a los aficionados a pensar que llegarán los triunfos, y pronto, quizá más pronto de lo que se supone, se fajarán bien la carrillera y la fusca para entonces sí adueñarse del “Francisco Villa” y empezar a remontar las posiciones que se perdieron en los últimos tres juegos…..ORDEN.- Lo cierto es que por fin tenemos equipo de la Liga Mexicana de Beisbol AAA y que por esa razón podremos ver en el estadio local a los mejores conjuntos del circuito que no venían a Durango desde hace 38 años, cuando desapareció el bien recordado equipo Alacranes de Durango. Ignoramos por qué no le devolvieron aquel legendario nombre, quizá por cuestiones legales, pero de no ser por ello lo correcto debió ser que le hubieran puesto Alacranes. Obvio, el hubiera no existe, por tanto no queda más que acomodarnos con el de Generales, que no termina de convencernos, pues el tal general ni siquiera conoció el “Rey de los Deportes” como para traerlo de nuevo a la escena. Ánimo, mis amigos, vendrán pronto los triunfos, mientras hay que apoyarlos y arengarlos a que saquen el “plus”, a que sigan vendiendo cara la derrota, que no se corra la voz de que aquí tenemos un equipo escalera, que se presta para que todos suban en el estanding. Sin exagerar y entender que nos hubieran gustado más los triunfos, debemos reconocer el empuje del conjunto Acerero. Un súper equipo en todos sus costados que por lo pronto se acomodó mejor que los nuestros en el “Francisco Villa” y de ahí dependieron las tres victorias. Hoy los Generales reciben a los Vaqueros de La Laguna y esperamos que hoy terminen con la racha negativa, pero aun cuando no ocurriera, seguiremos confiando en ellos. Ya demostraron su fuelle al ganarle a los grandes en su mero gallinero y lo seguirán haciendo tanto aquí como de gira. ¿Apostamos?….ÉPALE.- Francisco Javier Reyes Ortiz, dueño de la ONACHAFA, pide que corran tanto al secretario de Gobierno Adrián Alanís como al titular de seguridad Francisco Javier Castrellón, y de paso que le indemnicen por las horas de sufrimiento en los calabozos más oscuros y humedos de la Policía Federal en Durango. No es por decepcionar al vividor social, perdón, al líder social, que le baje de perdido un par de rayitas, que se olvide de sus alocadas peticiones, puesto que el día que se enteren los susodichos y el mismo gobernador José Aispuro que fue él quien encabezó la gritería y las arengas irónicas y burlescas contra el propio mandatario, ese día lo regresan y sin consignación a los malolientes calabozos federales. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

