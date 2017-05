“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Sin “dientes” no servirá Zar Anticorrupción

Preciso darle argumentos para que actúe

La Barra de Abogados aporta a sus valores

Otra limpia a Generales, pero… ya ganarán

La “pelea” resultó como la pronosticamos

“El deber de todos, chicos y grandes, es pelear contra la corrupción…”

Kurt Cobain

Está tan instalada en Durango la corrupción oficial, que la nominación del Zar Anticorrupción servirá de poco si no se le dota de los argumentos legales suficientes para actuar cuando descubra una sinvergüenzada…..ESPERANZA.- Servirá de poco, o de nada, la selección del Zar Anticorrupción si no se le proporcionan las herramientas jurídicas necesarias para actuar sin tener que pedir la opinión de algún superior, ahí se perderán las buenas intenciones del funcionario…..SELECCIÓN.- La Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango ha aportado a tres de sus más prestigiados litigantes para ocupar el cargo. Los ha escogido en base a la sugerencia de la totalidad de sus componentes, de modo que no queda duda de que se trata de sus valores más confiables…..ACCIÓN.- Preocupa a la Barra haber realizado una consulta a fondo para sacar a tres de sus más limpios profesionales del Derecho, puesto que de poco servirán los entorchados de honestidad de los escogidos si no llevan los argumentos para reaccionar. Por muy buenas intenciones que tengan de hacer las cosas con limpieza, al final todo se estrellará en los interéses de otros, y eso es lo que preocupa al foro duranguense…..NOMBRES.- Los elementos propuestos a la Cámara de Diputados son: Miguel Ángel Ortiz, José Montaño y Rubén Lechuga, en el mismo orden de posibilidades, cuyos tres habrían externado su intención de echarse esa sarta de alacranes a cuestas, pero saben que de no llevar las armas o, como dicen en el medio, los dientes, para poder darle una buena mordida a las indecencias, corren el riesgo de convertirse en figuras decorativas. Los tres prospectos son abogados de muchos años, son los que más sobresalen en el foro por su limpieza profesional, incluso, están entre los más pobres del gremio. No hay manera de que alguien les acuse de rateros o de deshonestos. Entre los postulantes se dice que a los tres, no obstante su larga carrera jurídica, se les puede acusar más bien de “empobrecimiento inexplicable”, su arma principal para aspirar a conducir el ente destinado a la persecución de los ladrones en el sector oficial. Veremos en su momento cómo decide la Legislatura, pero si ha de buscarse entre lo más confiable, ahí tiene en la cámara para escoger a alguien que sabe de leyes, que conoce de procedimientos y que entiende la honestidad como soporte básico para emprender cualquier acción de limpieza…..ÉPALE.- Los Generales de Durango llevan cuatro series, dos en casa, en que han sido barridos por sus adversarios. Se están acostumbrando a las derrotas, no obstante que venían de pelearle de tú a tú a los grandes como los Sultanes de Monterrey a los que el cuadro duranguense les venció en dos ocasiones en su mismo gallinero. Repetimos, las derrotas no son para siempre, y seguimos confiando que pronto sacarán la casta y empezarán a darles satisfacciones a los fieles aficionados que les están acompañando desde el juego inaugural contra Acereros de Monclova. Aquí, la importancia del asunto es que la afición de Durango tiene de nueva cuenta la oportunidad de ver a los mejores valores del beisbol AAA de México, que son la antesala de las Ligas Mayores, y esa oportunidad no cualquiera las tiene en el país. Las victorias, ya llegarán. Joe Álvarez, el mánager del equipo local, asegura que las derrotas es el resultado de la pretemporada incompleta e incierta, y particularmente por la tardanza en tomar posesión de la cancha, pero confía el hombre en pronto empezar a remontar, como confiamos nosotros…..RATERÍAS.- Hoy EL SIGLO destapa otra compraventa sospechosa en la enajenación de los terrenos que eran propiedad de la Universidad Juárez, precisamente en la falda poniente del Cerro de los Remedios. Existe por ahí el documento que ampara la enajenación en 8 millones de pesos, cantidad risible para el verdadero valor del predio, pero lo importante, que los ocho millones de pesos también están “esfumados”. ¡Nadie sabe, nadie supo…!!!…..DESPEDIDA.- Y sobre las Aguilas Doradas, se confirma que se van. El alcalde José Ramón Enríquez no cumplió al dueño del equipo y, por reglamento, tendrá que terminar por lo que resta del torneo, pero de ser preciso, hace días se hubieran regresado por donde vinieron. “¡Estamos perdiendo…!”, dice uno de sus jugadores… …..APROBADO.- La mal llamada “Pelea del Año” entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez, como lo advertimos, fue un tongo que no divirtió a nadie. Más bien fue un fraude en el que ganó el menos malo. Los que saben de boxeo sugieren que de haber sido Jorge Kagwachi, en vez del Junior, habría estado más peleada. Exactamente lo mismo que le anticipamos a nuestros lectores. Los buenos boxeadores se dan a razón de uno cada cinco años, y eso que, desde el retiro de Juan Manuel Márquez, el deporte de las orejas de coliflor ha permanecido estático, más bien a la baja, sin que aparezca algún nuevo valor por ahí. El retiro también de Roger Maywheater es la más clara confirmación de que no hay a quien ponerle enfrente. Su última prueba la tuvo con El Canelo, y el tapatío lució a su verdadero nivel. Mr. Money pecó de caballeroso con el tapatío, no lo hizo pedazos porque no quiso. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias