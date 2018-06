Chileno Horacio León lidera el abierto de Quito, en segunda jornada

Guayaquil (Ecuador), 1 jun (EFE).- El chileno Horacio León quedó de líder provisional del Quito Open 2018, del PGA Tour Latinoamérica, en la segunda jornada del torneo que tuvo que ser suspendida por una tormenta eléctrica.

Con una tarjeta de 7 bajo el par y 135 golpes, sumadas las dos primeras rondas, León escaló al liderato del torneo que se disputa en el Quito Tenis y Golf Club, de la capital ecuatoriana.

Esta segunda ronda tuvo que ser suspendida por la tormenta eléctrica, por lo que los jugadores que aún deben completar el recorrido deberán estar en posición a primera hora de este sábado, informaron los organizadores.

La situación meteorológica hizo que el líder de la primera ronda, el mexicano Pablo Rincón, quedará dos golpes bajo el chileno, aunque tuvo que suspender su recorrido al momento en que se encontraba en el hoyo 2.

El líder chileno, al finalizar la segunda ronda dijo estar cansado, pues en esta jornada tuvo que hacer recorridos de la primera y segunda ronda, ya que la fecha de ayer, jueves, también fue suspendida por igual situación atmosférica.

“El día fue muy largo porque tuve que jugar 31 hoyos y estoy muy cansado. La cancha está en excelentes condiciones, el rough está alto, lo que plantea un gran desafío. Hay que poner definitivamente la bola en el fairway si quieres hacer buen score”, sostuvo León.

“Este año he estado jugando bastante bien, pero me ha faltado poner en sintonía el driver y el putter durante una semana completa. Aquí en Quito parece que ese plan se está dando y me gustaría ponerme lo más adelante que pueda para lo que resta”, concluyó el chileno.

El Quito Open marca también la tercera parada del Bupa Challenge, una competencia que agrupa los eventos que el Tour celebra en Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Brasil.

La capital ecuatoriana es por quinto año consecutivo sede de la gira Professional Golfers Association (PGA) Tour Latinoamérica y el torneo de Quito, que concluirá el próximo 3 de junio, premiará con 31.500 dólares al vencedor.

El PGA Tour Latinoamérica fue creado en 2012 por esa Asociación, en colaboración con promotores a nivel mundial como clubes y federaciones y actualmente cuenta con 103 certámenes oficiales.

En el abierto de Quito la mayor parte de los jugadores son estadounidenses y entre ellos destaca Curtis Yonke, ganador del torneo el año pasado.

Entre los jugadores latinoamericanos figura el argentino Rafael Echenique, el portorriqueño Edward Figueroa, el colombiano Marcelo Rozo, el brasileño Gustavo Teodoro, el dominicano Willy Pumarol, el panameño Omar Tejeira, el venezolano Felipe Velázquez y el boliviano Sebastián Maclean, así como el español Mario Beltrán. EFE