Chivas Guadiana parte a España.

La mañana de este jueves 19 de enero los conjuntos de la Escuela de Fútbol Chivas Guadiana salieron de la ciudad de Durango para arribar al viejo continente y llegar a España, donde tendrán la oportunidad de participar en el mejor fútbol soccer del planeta. Más de 15 niños y niñas partieron para vivir de una gran experiencia y cumplir uno de sus sueños.

Es el tercer viaje que realiza la Escuela de Futbol “Chivas Guadiana” hacia España, por lo que es importante detallar que en sus visitas previas los equipos de Durango han vivido una gran experiencia y además, han competido en el torneo denominado Top Training Cup, certamen en donde se ganó el campeonato en el año 2015 con categoría sub 15 y un sub campeonato en el 2016 con pequeños de la categoría sub 13.

El equipo está conformado por 15 jugadores, dentro de los cuales 3 son mujeres. Categoría 2004-2003 y está encabezado por Jesús “Pili” Quiñones, Director del Proyecto y el Prof. Alfredo Sierra, Coordinador del Centro de Alto Rendimiento de Chivas Guadiana

La llegada a España está programada para este viernes 20 de enero a las 12:00 de Madrid. El grupo permanecerá mayormente del tiempo en la ciudad de Madrid, donde tendrá 5 Entrenamientos de alta calidad, con entrenadores Españoles profesionales

En la ciudad de Barcelona, tendrá un entrenamiento especial en la Masia, del F.C. Barcelona, con entrenador certificado del Club. El Club les otorgarán un diploma a cada chico.

Chivas tendrá 3 juegos amistosos y de visoria, dos en Madrid contra equipos locales, Numancia de segunda División y el Leganés, de primera división. El tercero será en la ciudad de Granada, en las instalaciones del Club F.C. Granada (donde juega Memo Ochoa).

Conocerán en Madrid el museo de la Real Federación Española de Futbol, harán el tour del Estadio Santiago Bernabéu, conocerán los lugares más atractivos de la ciudad y podrán disfrutar del partido de la jornada 19 de la Liga Española entre el Real Madrid y el Málaga (Estadio Bernabéu).

En Barcelona, harán el tour del Estadio Camp Nou y conocerán los lugares más atractivos de la ciudad de Barcelona. Y

En Granada, ingresarán a conocer la majestuosa “Alhambra”, de los monumentos más visitados en toda España.