Chivas va por un solo refuerzo al draft, precisa técnico Matías Almeyda

Cancún, QRoo., 6 Jun (Notimex).- La humildad de los jugadores representa la principal fortaleza para evitar la “campeonitis”, aseveró el técnico del Guadalajara, Matías Almeyda.

“Este equipo se ha ganado cosas por la humildad eso no me preocupa, me preocupan otras cosas”, expresó.

En entrevista que concedió al llegar al hotel sede de los trabajos de la Reunión Anual del futbol mexicano, dijo que en este momento disfrutan de la obtención del título, pero piensan también en los próximos torneos.

Subrayó que desde su punto de vista personal, llega a Cancún para respetar el protocolo de la reunión, que Chivas llega al Régimen de Transferencias que se llevará a cabo mañana en busca de un solo jugador.

“Si se logra el refuerzo, bienvenido sea, si no es así, seguir con la idea de mantener lo más que se pueda al plantel, que hasta hace una semana entrenamos”, aseveró.

Sobre la posición que busca para reforzar al equipo, únicamente acotó que será mejor a cualquiera de los 11 titulares actuales.

De igual forma, señaló que desde Cancún, planifican lo que será el próximo torneo pero disfrutan aún el título del futbol mexicano.