Chóferes uruguayos de aplicaciones protestan por subida precio de combustible

Montevideo, 5 jul (EFE).- Un grupo de chóferes de aplicaciones de transporte que operan en Uruguay se manifestó hoy en las calles de Montevideo en contra del aumento del 9 % en el precio de combustibles que rige en el país desde este miércoles.

En una concentración con más de 20 vehículos detenidos frente al Palacio Legislativo, el grupo “Unidos”, que engloba a conductores de todas las aplicaciones de transporte que trabajan en Uruguay, entre las que se encuentran Uber y Easy Go, se manifestó en contra de la subida del precio de las gasolinas.

Exhibiendo pancartas y a gritos de “bajen la nafta” y “no podemos más”, los manifestantes detuvieron el tránsito de la intersección de dos avenidas que se vuelcan a la sede del Parlamento uruguayo.

Consultada al respecto, la vocera de Unidos, Yolanda Aita, dijo a Efe que la manifestación, de carácter pacífico, se convocó porque la situación del precio de los combustibles “no da para más”.

“Los chóferes somos los que estamos absorbiendo el costo en cuanto al combustible, además de otras cargas que tenemos, y esta última suba nos ha hecho explotar no solamente como chóferes sino como consumidores finales porque esto obviamente va a afectar todo, van a subir la luz, el agua, el pan, la leche, todo”, apuntó Aita.

La vocera del grupo de conductores afirmó también que otra de las razones por las que protestan es que, desde su perspectiva, los organismos estatales hacen caso omiso a sus propuestas.

“Ya van cuatro subas de combustibles y no nos ajustan a nosotros el precio. El Gobierno nos toma el pelo, la Intendencia (de Montevideo) se lava las manos, la Junta (Departamental) se lava las manos, el Ministerio de Economía no nos recibe y esto no da para más”, acotó.

Asimismo, Aita puntualizó que la rentabilidad de los chóferes ha bajado mucho en general y resaltó que, además de la realizada en Montevideo, ha habido manifestaciones en otros departamentos del país.

El pasado lunes la petrolera estatal Ancap anunció la subida de 9 % en los precios de las gasolinas Súper y Premium, del gasoil 10S, del fueloil y del kerosene debido a la evolución de “dos variables macroeconómicas clave, que determinan los costos” de la empresa.

El aumento, según explicó Ancap en un comunicado, está en línea con “lo que sucede en el contexto internacional” con el crudo y el tipo de cambio. EFE