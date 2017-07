Chris Namús, admiración por Mayweather e indiferencia por pelea con McGregor

Federico Laitano

Montevideo, 2 jul (EFE).- La boxeadora uruguaya Chris Namús dijo a Efe que Floyd Mayweather es un boxeador “perfecto” pero que su pelea con el luchador de artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor no le interesa demasiado porque sabe que es negocio y no será un combate atractivo.

Namús, apodada “Bombón Asesino”, sostuvo que ya pasó en otras oportunidades que la expectativa por una pelea de Mayweather sea mucha en comparación con lo que termina siendo el combate, como pasó cuando se enfrentó al filipino Manny Pacquiao en 2015, porque en su opinión el estilo del estadounidense no es el más atractivo de ver.

“Como amante del boxeo sabemos que es el boxeador perfecto pero no es lo que nos gusta ver”, expresó la boxeadora uruguaya, excampeona mundial del peso superligero de la Federación Mundial de Boxeo Profesional.

“No me mueve ver esta pelea pero obviamente que no es lo que la mayoría de la gente piensa porque ya ves los precios de las entradas y lo que va a mover. A la gente le gusta ver este tipo de show, yo lo veo así, más como algo relacionado con el show y con el negocio que con el deporte en sí”, agregó Namús.

Namús explicó que a Mayweather no le servirá intercambiar golpes con el competidor de artes marciales mixtas (MMA) y que su mayor virtud estará en la buena defensa, en el recorrido del ring y en colocar los golpes justos.

La boxeadora pronosticó una pelea tranquila y no cree que habrá knock out sino que Mayweather llevará el ritmo intentando rehuir al combate y que la pelea llegará a finalizar todos los rounds y ganará el boxeador.

“No es lo que me gusta, pero hace el arte del boxeo a la perfección, que es la gracia de pegar y que no te peguen”, dijo Namús respecto a Mayweather.

“Cuando miramos un combate queremos ver que se peleen y él casi siempre rehúsa a la pelea, hace sus puntos y se va, y así la va llevando, y no es lo que nos gusta ver como espectáculo”, agregó.

Además explicó que, en el hipotético caso de que ella tuviera que enfrentar al estadounidense, sería muy complicado ganarle pero que trataría de “cortarle el ring” y apabullarle.

“Si me tuviera que enfrentar ya estaría súper contenta porque me volvería millonaria”, dijo entre risas la boxeadora uruguaya.

En cuanto al competidor de MMA dijo que su deporte no le resulta muy atractivo de ver excepto cuando pelea su compatriota Gastón Reyno, pero que espera a un McGregor agresivo que buscará el intercambio de golpes.

“Mayweather se ha enfrentado con los mejores dentro del boxeo y les ha ganado a todos, entonces capaz que para él es un desafío y lo ve así, por ahí como deporte es bueno querer superarse y enfrentar cosas nuevas y distintas. No sé si está bien o mal, es válido, pero a mí no me gusta”, señaló.

Namús indicó además que el boxeador estadounidense perdió reputación al volver a pelear luego de anunciar que se retiraba y que tampoco le gustó el momento en que peleó con Pacquiao porque fue un combate que ella esperó durante años y que se confirmó cuando el filipino ya no estaba en su mejor momento.

La boxeadora se encuentra preparando una pelea para el próximo 28 de julio que, de confirmarse, se hará en México y espera también que se concrete para antes de fin de año un combate en Montevideo, donde no compite hace cinco años.

La última participación de Namús fue el pasado mes de abril en la región de Colonia (suroeste del país) en donde venció a la argentina Marisa Núñez. EFE