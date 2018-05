Chris Paul encabeza reacciones deporte profesional a matanza escuela en Texas

Sonia Salazar

Houston (EE.UU.), 18 may (EFE).- El base estrella de los Rockets de Houston, Chris Paul, encabezó hoy la reacciones surgidas dentro del deporte profesional local y de todo el país a la matanza que se produjo esta mañana en una escuela de la localidad de Santa Fe, cercana a Houston, donde 10 personas perdieron la vida, incluidos nueve estudiantes.

“La tragedia vivida esta mañana deja sin sentido hablar de los playoffs”, declaró Paul durante el entrenamiento que los Rockets hicieron en el Toyota Center, previo a su viaje a Oakland, donde el domingo tienen previsto disputar el tercer partido de la serie de finales de la Conferencia Oeste que disputan frente a los Warriors de Golden State.

Al menos 10 personas (nueve estudiantes y un profesor) murieron 10 más resultaron heridas, entre ellas dos policías, por un tiroteo registrado a primera hora del día en un instituto de Santa Fe, en el sureste de Texas (EEUU), a 45 kilómetros del centro de Houston.

El sospechoso ya se encuentra detenido y enviado a la cárcel del Condado de Galveston, de acuerdo a la información ofrecida por la policía.

Los agentes, dos de los heridos son policías, han encontrado artefactos explosivos en el centro educativo y los alrededores, mientras que el atacante ha sido identificado como Dimitrios Pagourtzis, de 17 años, un estudiante del centro, acusado de asesinato, que de acuerdo a varios testigos vestía una camiseta con el eslogan “Born to kill” (nacido para matar) y botas del ejército.

“Lo primero y más importante, aparte de los playoffs, que es algo sin importancia, comparado con lo que está ocurriendo en Santa Fe, es que nuestras oraciones están puestas en la víctimas y las familias que tienen que hacer frente a esta gran tragedia”, declaró Paul.

El base estrella de los Rockets dijo que mientras ellos tenían todo el apoyo de los aficionados que llegaban cada noche a darles su apoyo, ante la gran tragedia de la perdida tan irracional y sin sentido de vidas de niños y personas inocentes había que dejar todo de lado y ayudarles a superar la trágica situación.

Pagourtzis, que portaba una escopeta y un revólver, abrió fuego indiscriminado contra los estudiantes, sus propios compañeros, mientras que otra persona también ha sido detenida.

“Si nuestros colegios ya no pueden ser un área segura para la integridad de nuestros hijos, entonces hay algo que no está bien y no hacer nada porque esto cambie nos puede llevar a una situación crítica”, destacó Paul. “Somos deportistas que al igual que el resto de los padres estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos”.

En la misma línea que Paul se expresó el defensor estelar de los Texans de Houston, J.J. Watt, quien a través de su cuenta de Twitter calificó lo ocurrido en la Escuela Santa Fe, como algo “terrorífico y desmoralizador”, además de expresar todo su pesar y apoyo a las familias de las víctimas.

Por su parte, los Astros de Houston emitieron un comunicado en el que ofrecían sus oraciones a los afectados por el tiroteo y celebraron un momento de silencio por las víctimas antes del juego del viernes por la noche contra los Indios de Cleveland.

Durante el partido las banderas de Texas y Estados Unidos, que se encuentran en Minute Maid Park fueron colocadas a media asta “en apoyo y memoria de las víctimas y sus familias”.

El piloto de los Astros, A.J.Hinch, antes que diese comienzo el partido, se mostró conmovido, frustrado e “indignado” por vivir de nuevo otra tragedia de niños asesinados en una centro educativo.

“Obviamente, ofrecemos nuestras condolencias. Pero para ser honesto, me enoja”, declaró Hinch. “Estoy cansado de hablar sobre estas situaciones. Sé que ustedes tienen que preguntar y tenemos que responder, pero es desgarrador. De nuevo, otro acto de violencia sin sentido en nuestras escuelas”.

Luego agregó, “No hay razón para que nuestras escuelas sean zonas de combate, es así de simple, si esto no lo entienden los que tienen la responsabilidad de gobernar y nosotros mismos no lo entendemos, al margen de ideologías, entonces, de verdad no vamos por el buen camino”, subrayó Hinch. “Que explicación se le puede dar a unos padres que hayan mandado a sus hijos a la escuela, donde se espera que se eduquen y se formen como personas, además de estar seguros, y reciban la noticia que han sido asesinados”.

El lanzador de los Astros, Lance McCullers, quien declaró que trabajaba en un plan para ayudar a un estudiante que estaba entre las 10 personas heridas en el ataque, dijo que algo tenía que cambiar para evitar que esto vuelva a pasar.

“Siento que debe haber algún tipo de solución”, valoró McCullers. “Mi corazón está con las familias y los niños que ni siquiera deberían preocuparse por algo así”.

El jardinero de los Filis de Filadelfia Nick Williams, que fue a Ball High, un rival vecino de la Escuela Santa Fe, declaró que estaba desconsolado por las noticias del tiroteo.

Mientras tanto, a través de todas las organizaciones del deporte profesional, mediante comunicados oficiales, han dado su apoyo a los familiares de las víctimas y reiterado la necesidad de establecer controles verdaderos que garanticen la seguridad en todas las escuelas y centros educativos del país.

“Necesitamos ser cada día mejores las personas mayores para que, de verdad, podamos ofrecerles a nuestros hijos un ambiente seguro y sobre todo alejados de la violencia y las armas”, destacó Paul. EFE