Chris Pratt: “Bayona va a demostrar al mundo el genial cineasta que es”

Los Ángeles (EE.UU.), 7 dic (EFE).- Universal Pictures lanzó hoy el tráiler de “Jurassic World: Fallen Kingdom”, una secuela dirigida por Juan Antonio Bayona con la que el español “va a demostrar al mundo el genial cineasta que es”, según dijo a Efe el actor Chris Pratt.

“Esta es la oportunidad con la que Bayona va a demostrar al mundo el genial cineasta que es”, concedió Pratt, que vuelve a interpretar a Owen Grady, un exmilitar experto en comportamiento animal que ya salvó a cientos de personas en “Jurassic World” (2015) de las fauces de un dinosaurio modificado genéticamente.

“J.A. es un cineasta increíble, particularmente a la hora de asustar a la gente”, sostuvo a Efe Bryce Dallas Howard, que se pone una vez más en la piel de Claire Dearing, la exresponsable de operaciones del parque donde habitaban los dinosaurios, situado en la isla Nublar.

“El mundo de esta saga es muy peligroso e intenso y Bayona es un director muy emocional. Los personajes de la película deben tomar decisiones imposibles, pero J.A. entiende perfectamente la gravedad emocional de la historia y sabe encontrar el equilibrio con el terror y el humor”, explicó Howard.

Apenas han trascendido detalles sobre el argumento de esta continuación más allá de lo que muestra el tráiler, pero Efe pudo saber que la historia se desarrolla cuatro años después de los sucesos ocurridos en la anterior entrega, que ocupa la cuarta plaza en la lista de las películas de mayor recaudación en la historia, con más de 1.670 millones de dólares.

En este ocasión, un volcán en erupción amenaza a los dinosaurios.

“Nuestros personajes deben decidir entre rescatarlos y, tal vez, llevarlos a tierra firme, o dejar que mueran y vuelvan a su situación previa antes de que los humanos los resucitaran, es decir, a extinguirse”, señaló Howard.

Como principales novedades en esta secuela destacan el regreso del matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum), uno de los personajes más carismáticos de la franquicia, y la presencia de dos veteranos como James Cronwell y Geraldine Chaplin.

“Han pasado 25 años desde que el público vio a Ian Malcolm por primera vez, pero todo lo que representa, su cinismo y su entendimiento de la teoría del caos, siguen muy presentes”, confesó Pratt. “Está de vuelta en todo su esplendor”, agregó.

El actor, uno de los más solicitados de Hollywood gracias al éxito de “Guardians of the Galaxy” y su presencia en las próximas entregas de “The Avengers”, promete que el humor que siempre le acompaña también hará acto de presencia en esta entrega, aunque no de manera forzada.

“Cuando rodamos, hacemos lo posible por ser fieles a los personajes y las situaciones. Tratamos de que sean lo más auténticos posibles, y J.A. es un experto en eso”, indicó Pratt, que recita del tirón todas las películas previas de Bayona (“The Orphanage”, “The Impossible” y “A Monster Calls”).

“Él trata de que cada escenario de sus películas sea lo más cercano a la realidad, y eso el espectador lo siente”, agregó.

“Así”, continuó, “dejamos que esa verdad sea la base de la historia, más allá del espectáculo que suponen las criaturas y los efectos visuales. El humor siempre es bienvenido mientras tenga sentido dentro de los acontecimientos”.

Si “Jurassic Park” supuso un hito revolucionario en la creación de efectos visuales por ordenador y el uso de figuras animatrónicas, “Jurassic World: Fallen Kingdom” promete “algo impactante” un cuarto de siglo después, reconoció Howard.

“La historia debe funcionar en términos dramáticos y esta secuela sigue girando en torno a eventos inesperados, pero el aspecto visual es totalmente decisivo”, afirmó la actriz. “En esta película conseguimos que la gente dude a la hora de decidir si lo que ve es real o no. Eso es producto de la evolución tecnológica”, añadió.

Sin duda, eso hará feliz a Steven Spielberg, el director de las dos primeras películas de la saga y productor ejecutivo de esta nueva trilogía.

“Steven siempre ha sido un tremendo mentor. Lo fue con mi padre (Ron Howard) y lo ha sido con muchos otros cineastas”, señaló Howard.

“Les presta todo su apoyo, pero no está mucho en el set. Les permite asumir riesgos y tener su propio espacio para dejar su sello. Claro que todos queremos ver los elementos clásicos de este mundo, pero también quieres sorpresas, y eso se logra contratando a alguien con un punto de vista inesperado”, manifestó la intérprete.

“Eso es lo que aporta J.A.”, concluyó. EFE