Cientos de brasileños protestan en París contra el ultraderechista Bolsonaro

París, 29 sep (EFE).- Una concentración contra el candidato ultraderechista en las elecciones presidenciales de Brasil, Jair Bolsonaro, reunió hoy en el centro de París al menos a 250 personas, informaron los organizadores.

Los manifestantes, esencialmente mujeres brasileñas entre los 20 y los 40 años, portaron en la plaza de la República de París pancartas en portugués, francés e inglés, en las que se podía leer, entre otros mensajes: “Bolsonaro jamás” o “Yo no soy Bolsonaro”.

“Es un político idiota que no sabe respetar que tenemos colores diferentes. No podemos perder lo conquistado en 20 años de progreso, ni los pocos derechos conquistados por las mujeres”, declaró a Efe Silvia Luisa, una de las participantes en la protesta y estudiante de arquitectura.

En esa misma línea, Adriana Gonçalves, que trabaja en Francia, denunció que el líder ultraderechista -al que las encuestas auguran que terminará en primera posición en la primera vuelta el 7 de octubre- “está contra la diversidad, que es el mejor capital de nuestro país”.

“Es homófobo, machista y racista, y así no es el brasileño. No me creo que un tipo así lidere los sondeos”, añadió Gonçalves.

Solange Kurpil, estudiante de doctorado, consideró que en Brasil se vive “un momento súperdelicado como consecuencia de un evento mundial: el auge de la extrema derecha”.

“Bolsonaro -advirtió Kurpil- no está nada preparado, ataca verbalmente a minorías y al pueblo en general. Es inhumano. Brasil tiene a un candidato fascista por primera vez en su corta democracia”.

Asimismo, los manifestantes homenajearon a Marielle Franco, concejala de izquierdas y militante antirracista y LGTBI asesinada en Rio de Janeiro el pasado marzo.

También evocaron a los anteriores presidentes izquierdistas, Dilma Rousseff, destituida en 2016, y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, vetado a presentarse a las presidenciales de octubre por una condena a prisión por corrupción y blanqueo de capitales. EFE