Cientos de ecuatorianos reivindican en Quito el fin de la violencia machista

Quito, 24 nov (EFE).- Centenares de personas marcharon hoy por las calles de la capital de Ecuador, Quito, para reivindicar en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que los cuerpos de éstas “no se violan, no se tocan y no se matan”.

La protesta se inició por la tarde en el parque de El Ejido bajo el lema de “Vivas nos queremos”, convocada por el colectivo del mismo nombre, con el objetivo declarado de “posicionar que los cuerpos de las mujeres no se violan no se tocan y no se matan”.

Entre las consignas coreadas por los participantes figuraron las de “Vamos a quemar, vamos a quemar la Fiscalía de Ecuador por machista y patriarcal”.

También portaron carteles negros con formas humanas en las que se podían leer los nombres de víctimas de femicidio y leyendas que rezaban “la vida entera hasta que aparezcas”.

La concentración continuó hasta el centro histórico de Quito y en ella participaron también mujeres ataviadas con faltas de varios colores que las hicieron volar girando en círculo en recuerdo de las víctimas, en una convocatoria que congregó a mujeres de asociaciones obreras, familiares y amigos de desaparecidos.

El último informe de la ONU sobre violencia de género sitúa a América Latina como la región del mundo con mayores índices de agresiones contra el género femenino ya que, de media, mueren cada día doce latinoamericanas y caribeñas “por el simple hecho de ser mujeres”.

El colectivo convocante también aseguró que en Ecuador 142 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres “a diario”, mientras que 6 niñas menores de 14 años “son obligadas a parir producto de la violencia en su contra” cada día.

Cerca de 600 mujeres murieron en Ecuador víctimas de la violencia machista desde 2014, según datos de la Red Nacional de Casas de Acogida, que eleva a 75 los femicidios registrados en 2018 hasta el pasado 18 de noviembre. EFE