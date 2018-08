Cientos de nicaragüenses marchan en Granada para pedir renuncia de Ortega

Granada (Nicaragua), 25 ago (EFE).- Unas 300 personas se movilizaron hoy en la localidad nicaragüense de Granada para protestar contra la gestión el Gobierno de Daniel Ortega, pese a la presencia de policías y antimotines a lo largo del recorrido inicialmente programado para la manifestación.

A la marcha estaba previsto que se unieran cientos de personas procedentes de Managua, pero, según denunciaron los organizadores de la caravana, no lograron llegar debido al “asedio” policial y parapolicial.

En Granada, la manifestación se llevó a cabo pese a la fuerte presencia de uniformados que cerraron la calle por la que debía discurrir la marcha.

Un joven granadino, que pidió no ser identificado, dijo a Efe que los nicaragüenses seguirán manifestándose “hasta que el presidente entienda que ya el pueblo no lo quiere, no lo quieren en Nicaragua”.

“Nosotros vamos a seguir en la calle hasta que él (Ortega) se vaya, porque ya no lo queremos más. Él tiene que entender que el pueblo se está volcando, es un derecho constitucional y tenemos que ir adelante para que entienda que ya el pueblo de Nicaragua ya no quiere tenerlo y de que se va, se va”, insistió el manifestante.

Desde abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra Ortega, en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.

Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 322 la cifra de fallecidos durante las protestas, de los que la mayoría, afirma, perdió la vida “como resultado de la acción estatal”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. EFE