Cientos de zapatos adornan Capitolio en San Juan por muertos por ciclón María

San Juan, 1 jun (EFE).- Cientos de zapatos fueron colocados hoy frente al Capitolio de San Juan, sede de la Legislatura puertorriqueña, en memoria de los fallecidos por el huracán María, que pasó por la isla en septiembre pasado.

Los zapatos, que variaban su tamaño, desde pequeños de niños, así como sandalias, calzado deportivo, de lujo, botas y tacones, fueron colocados por ciudadanos de toda la isla en memoria de los fallecidos.

El Gobierno de Puerto Rico mantiene la cifra oficial de 64 fallecidos, muy diferente a los 4.645 que señala murieron a causa de ese huracán un estudio de la Universidad de Harvard divulgado esta semana.

Entre los ciudadanos que acudieron al acto de este viernes figuran Cristina Vázquez O’Neill, quien se ubicó frente a los zapatos con un cartel que leía “4.645 muertos y mi papá fue uno de ellos”.

Según contó a Efe Vázquez O’Neillm su padre, Luis Vázquez Rodríguez, quien sufría de diabetes y alta presión, falleció después del paso del huracán María en su residencia en Carolina, municipio aledaño a San Juan.

El hombre, que el día del huracán estuvo junto a su familia, decidió regresar a su casa para verificar si la misma estaba en óptimas condiciones y a partir de ese momento fue imposible localizarlo.

“Varios días después fuimos a su casa y lo encontramos muerto. Dentro de todo, él estaba bien. Fue una sorpresa para todos”, indicó sobre su padre, fallecido a los 60 años.

Algunos de los zapatos colocados hoy, incluían mensajes alusivos y directos al Gobierno por no actualizar la cantidad de fallecidos, siendo la última vez el 9 de diciembre.

Ante la falta de actualización de la cifra de muertos, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, el New York Times, así como la Universidad de Harvard, junto con la Universidad Carlos Albizu de San Juan y la Escuela de Medicina de Ponce (sur) se han dedicado a hacer sus propias investigaciones.

La investigación de Harvard, junto con las dos de la isla, publicada en la revista científica New England Journal of Medicine, está basada en una encuesta aleatoria a 3.299 hogares en Puerto Rico, a los que se preguntó sobre las muertes y las causas de estos fallecimientos entre la llegada del huracán y el final del año.

“No me extrañaría si el número aumenta. No hemos contado los suicidios, son demasiados casos que no se están tomando en consideración”, agregó Vázquez O’Neill.

De la misma manera se expresó a Efe la joven Kailey Nieves, quien acudió a la cita de hoy en solidaridad a los fallecidos “porque el Gobierno ha sido bien incompetente e insuficiente ante las necesidades del pueblo por el paso del huracán María”.

“Vengo en apoyo en solidaridad a esas personas que perdieron a algún miembro en su familia. Entiendo que el Gobierno siempre han llevado mal la información al pueblo”, resaltó.

“El Gobierno debería prestarle más atención a lo que está ocurriendo aquí y hacer algo al respecto”, enfatizó. EFE