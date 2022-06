Cierra junio con menos ventas en restaurantes

*Baja clientela 30% por gastos del Día del Padre

Miguel Camacho Herrera, presidente de la Canirac, señaló que los restaurantes cerraron el mes de junio con una caída del 30 por ciento en sus ventas, esto debido a que la gente tuvo menos dinero para consumir por los gastos que se generaron con motivo del Día del Padre.

Indicó que, pese a los buenos números que se habían tenido al inicio del mes, la última semana de junio resultó de ventas muy por debajo de las estimaciones, esto atribuible al bajo circulante que se tuvo en la segunda quincena, principalmente por los gastos generados en festividades anteriores.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera reconoció que este no fue un problema único de Durango, sino que fue una tendencia nacional, por lo que se espera exista un repunte para el mes de julio por el tema de las vacaciones y los banquetes por graduaciones escolares.

Afirmó que el sector de los alimentos preparados está a la espera de que los anuncios sobre alza en los contagios de covid-19 no impacten en el flujo de comensales; “de momento no se nos han impuesto medidas restrictivas, esperamos que la gente no caiga en pánico y deje de salir”, aseveró.

Camacho Herrera agregó que con la Feria Durango 2022 se estima exista una recuperación económica significativa, de ahí a que el gremio restaurantero se una a la promoción y difusión de la cartelera, tanto de la Velaria como del Palenque, que tan buena aceptación ha tenido tanto de forma local como foránea.

