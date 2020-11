CIERRAN casillas en Puerto Rico con muchos votantes en la fila.

San Juan, 3 nov (EFE).- Los colegios electorales en Puerto Rico cerraron este martes tras ocho horas en una jornada de votaciones generales marcada por las largas filas en la puerta de los centros para sufragar que continuaban al momento de concluir el tiempo definido por las autoridades.

Aquellos que aún se encuentran apostados a esta hora en la puerta de los mismos recibirán un turno y podrán ejercer su derecho más allá de las 17.00 hora local (21:00 GMT), según ha explicado en conferencia de prensa el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado.

Los que lleguen después de las cinco de la tarde no podrán votar y representantes de los partidos vigilarán el proceso.

Rosado, que indicó que ya se ha iniciado el conteo de votos, también se refirió al mal funcionamiento de algunas máquinas de escrutinio y garantizó que esos votos no se perderán.

Las largas colas se deben, entre otras razones, a las medidas adoptadas para prevenir la pandemia, como la distancia física y la toma de temperatura (opcional).

En la isla hay 35.750 casos positivos confirmados y 33.193 probables de coronavirus, así como 642 fallecimientos confirmados y 200 probables.

En algunos casos algunos ciudadanos han tenido que estar hasta tres horas para poder ejercer su derecho.

Los puertorriqueños han elegido este martes a su gobernador, representante ante Washington, legisladores, alcaldes y una consulta, separada y no vinculante, sobre si seguir siendo un estado libre asociado o un estado de EE.UU.

Unos 2,3 millones de puertorriqueños fueron convocados a las urnas en unas elecciones en las que las encuestas dan un resultado muy ajustado para gobernador entre Pedro Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), y Carlos Alteri, del Partido Popular Democrático (PPD).

Detrás de ellos se encuentran Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); César Vázquez, de Proyecto Dignidad, y el candidato independiente Eliezer Molina.

El máximo órgano electoral, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tiene la obligación, según el Código Electoral, de ofrecer resultados preliminares a las 22.00 hora local (02.00 GMT del miércoles) y este miércoles a las 06.00 hora local (10.00 GMT).

El presidente de la CEE, Francisco Rosado, ha asegurado que “si vamos o no vamos a tener una noción de quién va a ganar, va a depender de la ventaja del candidato o la candidata”.

La certificación de los resultados finales tendrá lugar al final del escrutinio general, que está previsto comience el 9 de noviembre.

La finalización tardía de las votaciones por las largas colas retrasará aún más el conocimiento de los resultados preliminares. EFE

Comparte

Tweet

More







WhatsApp