Cierran Edificio Central UJED; exigen renuncia de rector

Académicos, alumnos y personal administrativo tomaron desde las primeras horas del miércoles el Edificio Central de la UJED, para expresar su inconformidad por el descenso en el ranking de las mejores universidades de México, al encontrarse este año en el peldaño 48, entre otras observaciones, por lo que exigieron la renuncia del rector Erasmo Návar, quien fue enfático al afirmar que no se va.

Erasmo Návar destacó que tuvo un acercamiento con Palmira Maldonado, quien encabezaba el movimiento para solicitar su renuncia, para lo que no se tenían argumentos válidos, “hemos estado comentando que tenemos una Universidad más fuerte, más vigorosa, que hemos ido avanzando en todos los indicadores”.

El rector mencionó que no es una insistencia personal el quedarse, “no es una insistencia particular, es una responsabilidad que hoy tengo frente a los universitarios, que fue un mandato del Consejo Universitario, tuve la oportunidad de ser electo y poder protestar por ley, la ley me lo demanda”.

En el caso de la manifestación de los maestros dijo que están en todo su derecho, siempre y cuando no dañen a terceros, apuntó que es una gran responsabilidad lo que están haciendo, como detener la marcha de la institución, pues está el proceso de inscripción de los nuevos aspirantes para presentar el Ceneval.

Sobre el ranking, dijo que no se tiene la metodología y el dato preciso, pero aclaró que sí existen los datos como el indicador de tener más maestros con el Reconocimiento Nacional de Investigación, que aumentaron en su administración de 40 a 100, nuevos cuerpos de investigación, incremento de matrícula y mejora de infraestructura.

Por su parte Ernesto Aguilar, aspirante a la Rectoría, manifestó que el movimiento de toma de las instalaciones de la UJED se debe al deterioro de la calidad académica y el dispendio de recursos universitarios, así como la ilegalidad con el nombramiento del Rector, “se pide la renuncia para restituir la autonómica universitaria”, reconoció que se encuentran como parte del movimiento 3 actores para contender a la Rectoría y el STAUJED para reclamar aspectos de carácter sindical.

Rubén Solís Ríos, docente de la FECA, comentó que el cierre es un reflejo de lo que le sucedió a la Universidad hace 6 años, cuando fue violentada su autonomía por parte del Congreso y el Gobierno del Estado, lo que repercutió en el nivel académico de la UJED, “el rector llegó sin proyecto, recordemos que era Contralor del Estado cuando fue nombrado”.

Se dijo que el movimiento no se va a parar, incluso se van a tomar otro tipo de acciones por el bien de la institución, “lo más grave es que lo hayan puesto sin cumplir requisitos de rector, de ahí se vino todo lo demás”, expresó Alfredo Gallegos, director de la Escuela de Matemáticas, quien agregó “Jorge Herrera Caldera es el que lo puso y todo mundo lo sabe, pero que nadie lo diga por miedo es otra cosa”.