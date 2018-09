Cierran padres de familia kínder “Delfina Arroyo”

Por falta de 2 docentes, padres de familia decidieron cerrar el kínder “Delfina Arroyo” de la colonia Felipe Ángeles, argumentan que no van a liberar el lugar hasta que se dé una respuesta positiva de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (Seed).

Manuela Yáñez madre de familia, detalló que desde el inicio de clases falto docente en primero y segundo, para lo que se informó por parte de la directora que se cubriría en una semana, cuestión que no se ha dado, ya que en la Seed no le han dado respuesta.

Dijo que no pueden estar sin maestro, ya que los afecta al ser el kínder la base de la educación, son cerca de 30 pequeños los que no cuentan con maestro. Por el momento otros docentes les daban atención a parte de atender a su grupo, pero los padres consideran que es injusto.

Consideran que hay maestros suficientes, no entienden porque no mandan a alguien a que cubra esos espacios. Aseguran que permanecerán ahí para ejercer presión a las autoridades, ya que hasta el momento no han atendido la petición de la directora.