Cifra negra de delitos por arriba del 90%

De acuerdo a la estadística con que cuenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la cifra negra de delitos no denunciados y de delitos que fueron denunciados pero no tuvieron inicio de averiguación previa en el estado de Durango alcanza el 90 por ciento, equivalente a más de 255 mil delitos.

De acuerdo a los indicadores con los que cuenta dicha instancia en Durango se denuncian en promedio 43 mil delitos al año, sin embargo de los delitos que no son denunciados o de los que no se tiene datos sobre si se denunciaron ante el Ministerio Público corresponden a 254 mil 900, además de 13 mil 600 que fueron denunciados pero que no derivaron en una averiguación previa.

El Inegi revela también que cerca del 23 por ciento de la población duranguense ha sido víctima de cuando menos un delito en el año resaltando que participaron en dicha encuesta 44 mil personas mayores de 18 años que afirmaron haber sido víctimas de cuando menos un delito en su vida, resaltando que de estas el 60 por ciento fueron hombres y el 40 por ciento correspondió a mujeres.

Se especifica también que alrededor del 26 por ciento de los hogares duranguenses han sido víctimas de algún delito y 22 por ciento de los negocios también, en los cuales la cifra negra de delitos no denunciados es aún mayor pues rebasa el 91 por ciento; hay que añadir que tanto en viviendas como en comercios el porcentaje de delitos efectuados con portación de arma ha sido del 30 por ciento.

En la encuesta se menciona que por cada 100 mil habitantes se están cometiendo en promedio 22 mil 260 delitos con un costo por hogar de 5 mil 600 pesos por cada delito perpetrado; en el caso de los comercios el promedio es de 2 mil 210 delitos por cada 10 mil comercios con un costo de hasta 27 mil pesos en cada delito, esto deja una cifra de más de 3 millones de pesos de pérdidas al año.

Caber resaltar que la estadística de delitos registrados es encabezada por los concebidos dentro del fuero común, principalmente robo y lesiones, además de delitos contra la salud como el narcomenudeo, siendo Durango el estado número 20 en el primero de los casos y el décimo en los delitos contra la salud; en suma Durango es el estado 19 en tasa de incidencia delictiva nacional.