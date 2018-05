Cinco cosas que hay que recordar de Frank Sinatra, muerto hace 20 años

AFP.-Sinatra grabó su primer disco el 13 de julio de 1939, y en 1942 se convirtió en una estrella. En su vida de cantante grabó más de 100 discos con éxitos por decenas: “Strangers in the night”, “I’ve got you under my skin”, “My way”…. Pero a pesar de su fama, su carrera conoció altibajos, durante los cuales dirigió su actividad hacia la industria cinematográfica, lo que le valió un Oscar en 1953 por “De aquí a la eternidad”.

En los escenarios hasta los 75 años, sólo o acompañado del “Rat pack” (Dean Martin, Sammy Davis Jr…), ‘La voze’ subyugó a las multitudes, en Estados Unidos como en el resto de América o Europa.