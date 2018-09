Cinco grupos internacionales precalifican para línea eléctrica en Panamá

Panamá, 3 sep (EFE).- Cinco consorcios integrados por empresas de Brasil, Colombia, Canadá, China, España, Francia e India resultaron precalificados en el proceso de licitación para la construcción en Panamá de una línea de transmisión eléctrica de 500 kilovatios, informó hoy el Gobierno del país centroamericano.

La estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) indicó que precalificaron Interconexión Eléctrica, S.A. E.S.P. (Colombia), China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. (China), Consorcio Chiriquí Transmisora de Energía (España), Consorcio Four Seasons (India, Francia y Brasil) y el Consorcio de Transmisión Vasco Núñez de Balboa (Canadá y España).

Estos consorcios, apuntó la institución, cumplieron con los requisitos “técnicos, legales y financieros necesarios”, entre los que se encontraban haber desarrollado 3.000 kilómetros de línea en los últimos 20 años o tener unos activos de 5.000 millones de dólares.

El paso siguiente, agregó, “será publicar los pliegos de condiciones de licitación en el portal de PanamáCompra”, el portal donde se recogen todas las licitaciones del Gobierno.

La denominada Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, que medirá más de 310 kilómetros y recorrerá la costa caribeña del país, se empezará a construir previsiblemente en 2019 y entrará en funcionamiento en 2023.

La línea será la más grande que operará en Centroamérica y en el país, ya que las tres que funcionan actualmente en Panamá lo hacen a 115 y 230 kilovatios.

El gerente general de Etesa, Gilberto Ferrari, explicó el pasado mayo que el proyecto se realizará en dos fases: primero se construirá la línea de transmisión, la subestación de Chiriquí Grande y la ampliación de la denominada subestación Panamá III, y después se ejecutará “la energización a 500 kV de la línea”.

El contrato será de tipo BOT (build-operate-transfer), lo que implica que el contratista tendrá una concesión de entre 20 a 35 años y que será responsable del financiamiento, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto durante ese tiempo, añadió el directivo.

La cuarta línea de transmisión cruzará el Canal de Panamá, luego de atravesar la comarca indígena Ngäbe Buglé (noroeste), una de las más grandes del país y donde viven más de 150.000 personas. Las otras líneas de trasmisión transcurren por la vertiente del Pacífico. EFE