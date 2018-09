Cineasta español José Estaban dice que relato debe sobreponerse a tecnología

Barranquilla (Colombia), 5 sep (EFE).- El periodista y guionista español de cine y televisión José Ángel Esteban dijo hoy a Efe que aunque la tecnología es una pieza importante en el relato audiovisual, “lo fundamental es tener el talento para producir un relato poderoso”.

“La tecnología y las aplicaciones permiten hacer muchas cosas con las historias y encontrar públicos específicos de maneras más precisas, pero lo importante es que lo que vayas a contar sea poderoso”, afirmó Esteban.

Así se refirió el cineasta español, guionista y productor de cintas como “Horas de luz” y “Los años bárbaros” con las que fue nominado a los premios Goya, durante su participación en el VI Festival Internacional de Cine de Barranquilla (Ficbaq).

Para Esteban, quien participa desde hace cinco años como panelista en el Festival, es necesario tener “flexibilidad” para escribir “distintos soportes, formatos y plataformas”, ya que no es fácil crear buenas narrativas en redes sociales como Instagram o Twitter.

“Igual que hay alguien que escribe grandes chistes para Twitter, que no sabes cómo es posible que haya tanto talento en tan poco tiempo, significa, efectivamente, que hace falta talento siempre para lo corto, lo medio y lo largo”, anotó el periodista, encargado de la maestría de escritura cinematográfica de la Universidad Carlos III de Madrid.

Sobre plataformas digitales como Netflix y Amazon, Esteban dijo que ofrecen oportunidades para crear más producciones que puedan cruzar fronteras y señaló que han modificado la forma en que se distribuía el cine.

“Eso no significa que vaya a cambiar el contenido cinematográfico, pero desde luego terminarán desplazando al cine como modelo de distribución que era primero en las salas, luego de un tiempo en cable premium, luego en no premium, Todo eso se va por los aires desde el momento en que las propias plataformas han empezado a producir y ya no necesitan ese recorrido”, agregó.

En su opinión, las grandes productoras están saliendo del modelo Netflix para construir su propio medio porque han visto que todo su aporte está consolidando a la plataforma y señaló que “existe el riesgo” de instaurar un monopolio en la distribución online de cintas.

Además de José Ángel Estaban, en el FICBAQ participan como panelistas el argentino Daniel Werner, el cubano-canadiense Ricardo Acosta y el dominicano Nelson Caro.

De igual forma, están los cineastas colombianos Mónica Taboada, Luis Ospina, Rocío Caro, Simón Hernández y Sandra Tabares. EFE