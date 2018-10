Ciudad Gobierno sin aval de Cabildo y Congreso

A pesar de que ya se colocó la primera piedra de lo que será la Ciudad Gobierno en la capital, se anunció una inversión y un esquema de financiamiento para cubrir su costo, se trata de una obra que no cuenta con la autorización del Ayuntamiento y tampoco la del Congreso del Estado, en lo que se refiere al tema del endeudamiento, señaló el diputado Otniel García Navarro.

Al referirse a la situación que se presenta en estos momentos con respecto a la construcción de la Ciudad Gobierno que albergará a las distintas dependencias municipales, el legislador manifestó que se trata de un proyecto que no cuenta con las autorizaciones que establece la ley para su inicio, además de que no responde a las necesidades que han sido planteadas por los ciudadanos.

Manifestó que aunque se tiene información con respecto al proyecto para la construcción de la Ciudad Gobierno, sobre la inversión que llevará e, incluso, sobre la contratación de un financiamiento para llevar a cabo esta obra, que se pagaría en 25 años, esta corresponde a lo que han publicado los distintos medios de comunicación, pues al parecer el proyecto del que ya se colocó una primera piedra, aún no cuenta con la autorización del Cabildo, como lo han señalado dos regidoras.

Al mismo tiempo, recordó que al tratarse de una obra para la cual se contrataría un financiamiento a largo plazo, el Gobierno Municipal debe solicitar la autorización del Congreso del Estado para endeudarse, además de presentar el proyecto del edificio que albergará a las dependencias municipales, lo cual no ha sucedido hasta el momento.

Además de esta situación, el diputado puntualizó que se trata de una obra que aunque puede requerirse, no representa una prioridad en estos momentos para el municipio de la capital, debido a que existen otras necesidades que deben atenderse, al tiempo que recordó la postura planeada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para que no se creen nuevos impuestos ni se aumenten los actuales, además de que no se permita el endeudamiento de los gobiernos.

“En estos momentos, los ciudadanos demandan no un edificio para la burocracia municipal, sino que se realicen trabajos de bacheo, que se construyan calles, que se garantice el funcionamiento del alumbrado público, entre otras necesidades más urgentes”, dijo textualmente Otniel García Navarro, al cuestionar el que se haya colocado la primera piedra de una obra que ni siquiera tiene la autorización que establece la legislación vigente, en la que se pretende un esquema de financiamiento que se debe analizar detalladamente, además de los beneficios que plantea para los ciudadanos la construcción del citado edificio.