Ciudadanía interesada en primer debate por la Presidencia

En un sondeo realizado por este periódico acerca del primer debate que se realizará este domingo, habitantes de la ciudad de Durango manifestaron estar interesados en lo que los candidatos a la Presidencia de la República tienen que decir a la población.

Muchos habitantes creen que es la oportunidad para convencer a aquellos que están indecisos en su voto, así como escuchar de manera directa y de la boca de cada aspirante sus propuestas.

“Sí lo voy a ver, es responsabilidad ciudadana, hay que darnos el tiempo de observar y escuchar qué es lo que nos tienen que decir”, señaló Salvador Quiñones, de 64 años y pensionado.

Se ha generado mucha expectativa con el tema del primer debate a la contienda por la Presidencia, es notable entre la población que buscan escuchar con detenimiento las palabras de los candidatos, aunque algunos por morbo es que estarán atentos a este evento, pues la creencia es que la mayoría de los candidatos terminan solo por desprestigiarse y no enfocarse en las propuestas, que es lo que verdaderamente le importa a la población.

“Por puro morbo lo voy a ver, sé que solo van a atacarse y a sacarse los trapitos al sol, pero sí tengo interés en saber qué se dicen”, opinó Jaime Estrada, trabajador de 24 años.

Si hay algún favorito creen que en los debates es cuando tiende a irse para abajo, al grado de perder la Presidencia, esto por caer en el juego del desprestigio.

“Espero y no se dediquen a solo atacar, que le hablen al pueblo y muestren sus propuestas”, externó María Elena Quiñones, jubilada de la Universidad.

“Sí lo voy a ver, hay que ver qué dicen los demás, como Meade que no se me hace mal político, el problema es que el PRI no está muy bien por lo que ha hecho este presidente”, manifestó Rogelio Francisco Montes, comerciante.

Sin duda la ciudadanía de la capital del estado está interesada en este primer debate presidencial, pues así lo hacen sentir, todos esperan que se realice de manera en que resalten las propuestas, está dispuesta a escucharlos durante una hora para saber el ofrecimiento que tienen los candidatos a la población mexicana.