Ciudadanos deben apoyar acciones contra corrupción

Aunque la creación de un sistema para combatir la corrupción ayudará a sancionar y combatir este problema que afecta a todo el país, es necesario que los ciudadanos también apoyen estas acciones, pues no solamente los políticos se han visto involucrados en este tema, sino también la población en general, señaló el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

Al referirse a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción a través de distintas iniciativas de ley que se han recibido en el Congreso sobre este tema, el legislador y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), puntualizó que se requiere la participación de la sociedad en general para lograr resultados en la aplicación de medidas para combatir un problema que afecta al país.

Al mismo tiempo, el legislador puntualizó que generalmente, cuando se habla de corrupción en el país, solamente son señalados políticos de todo el país, cuando se trata de un problema que no solamente afecta a toda la población, sino que también la involucra.

“Hemos visto muchos casos de corrupción que involucran a los ciudadanos, pues se trata de un problema que no solamente se puede dar en esferas gubernamentales o entre los políticos, pues también se presenta en la empresa que paga para que se le asigne una obra gubernamental, en el ciudadano que le da una ‘mordida’ al agente de vialidad para que no le aplique una multa, e incluso en la misma Iglesia se han dado estas situaciones”, dijo textualmente el legislador, al manifestar que todos los sectores de la sociedad están inmersos, de una manera u otra, en el tema de la corrupción, y no solamente un grupo de la población como se señala siempre.

Ante esta situación, el legislador consideró que además de la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción, es necesario que la sociedad en general tome mayor conciencia con respecto a este problema y también participe con acciones que ayuden a erradicarlo.