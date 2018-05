Ciudadanos inconformes con nuevos parquímetros

El pasado 19 de abril se dio el arranque del programa denominado parkimóvil, el cual consta en registrar los pagos de estacionamiento en zona centro a través de una aplicación del celular, esta medida ha traído varias opiniones de autoridades municipales, diputados y empresarios, pero a la población no se le había tomado en cuenta.

En un sondeo realizado por este periódico entre la ciudadanía, con referencia a la nueva modalidad de pago en los parquímetros, los habitantes aseguran no entenderle, además de sentirse un tanto confundidos, hay quienes pensaban que ya no habría parquímetros y ni siquiera sabían de la nueva modalidad virtual que se está implementando, además de sentir que solo es una forma de recaudar más dinero por parte del Municipio.

“Creí que ya no había parquímetros, nada más me he estado estacionando así, deben de informarnos, si me quitan una placa sí me molesto pues no sé que se tiene que pagar por otro medio”, indicó el empleado Miguel Ángel Reyes.

Las personas que sí saben de este nuevo formato son jóvenes que tienden a usar más aplicaciones y que están cerca de los módulos y personas que se encuentran en la Plaza IV Centenario, donde se brinda la atención para el parkimóvil.

Pero las personas adultas no tienen idea de cómo realizar los pagos mediante las aplicaciones para el celular, inclusive ya se han tenido problemas pues se sienten desinformados y perdidos.

“Hace días tuve que reclamarles a los agentes de Vialidad, yo no sé cómo pagar y al preguntarle a una señorita de las que están en la plaza me mandó a un módulo, ahí tampoco me ayudaron, cuando regresé ya no tenía una placa”, manifestó molesto el comerciante Gustavo Herrera.

Hay quienes piensan que esta medida no es más que otra forma de sacarle dinero a las personas, ya que la ven innecesaria, pues habrá quien sepa usar la aplicacion y quien no, por eso la molestia radica en la confusión generada, ya que no saben de qué manera realizar los pagos.

Algunos advierten que, si no saben cómo pagar, seguirán estacionándose de manera normal, y si llegasen a tener alguna muta reclamarán por la falta de información ya que solo lo implementaron sin avisarle a las personas.

“No sé cómo se paga, no nos han dicho, yo me voy a seguir estacionando y si me quitan mi placa voy a reclamar porque no se nos informa, solo hacen su cochinero y ya”, concluyó Mario Jara, ingeniero electricista de profesión.