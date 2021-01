Clases virtuales sí benefician a los alumnos: Educación Municipal

La directora de Educación Municipal, Norma Rodríguez Contreras, aseguró que el aprendizaje de los alumnos no se verá comprometido por continuar con las clases virtuales y no presenciales, los alumnos deben hacer un esfuerzo para aprovechar al máximo lo que se tiene de conocimiento de manera virtual y de esta manera evitar que vayan quedándose atrás en lo educativo.

“Vamos avanzando muy bien y hemos tenido una mejor respuesta, se nota un entusiasmo ya que no es algo desconocido el trabajar con esta nueva estrategia de ‘Aprende en casa’ porque ya se hizo desde el año pasado, ya los maestros y los alumnos están más habituados, sigue siendo un reto enorme porque nunca va a ser igual el recibir clases de manera presencial que a través de un dispositivo móvil, sin embargo, todos están dando lo mejor de sí para salir adelante”, mencionó la directora.

Comentó que ante el regreso a clases que se dio el pasado lunes es necesario que se sigan respetando de manera estricta las indicaciones federales, estatales y municipales, ya que no se podrá volver a clases de manera presencial hasta que los contagios no cedan dentro de la entidad o hasta que el semáforo epidemiológico no se encuentre en color verde.

Agregó que sin duda los docentes, padres de familia y alumnos están haciendo su mayor esfuerzo con este reto de la educación virtual, destacó que no se han presentado problemas entre padres de familia y docentes en las escuelas por esta dinámica, ya que todos se ajustan a las herramientas con las que cuentan, ya que hasta este momento es la única forma de seguir un modelo educativo sin arriesgar la vida de nadie.

