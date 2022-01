Claves para elegir el mejor casino online

Es bastante común que, cuando comenzamos a apostar en juegos de casino online elegimos el primer casino que nos aparece, el que recordamos haber visto en banners o alguna publicidad en internet, o solo aquel que parece tener buenas promociones en los mejores casinos online USA.

Realizar esto teniendo en cuenta solamente estos factores son arriesgados, ya que existen muchas otras cosas importantes que debemos tener en cuenta antes de comenzar a apostar en juegos de casino, en especial si apostamos por dinero.

Pero claro, entendemos que muchas veces puede resultarnos tedioso investigar aspectos como que casino es el ideal para ti, cual te brinda las mejores ofertas, cual posee los mejores juegos, que casinos dan más premios, o cual tiene mayores botes acumulados.

Sin embargo, cuando veas que es algo interesante para ti, y que invertirán dinero en ello, aunque sea poco, es importante que tengas en cuenta dónde vas a apostar tu dinero.

No existe un casino que sea el mejor de manera absoluta, porque no todas las personas tienen los mismos gustos, necesidades y hábitos, por lo que la decisión sobre cuál es el mejor casino para cada cual es absolutamente personal.

¿Cómo elegir el mejor casino online?

Por esto, lo que te vamos a mostrar son las claves para que elijas el mejor casino online de acuerdo a tus necesidades, teniendo en cuenta factores bastante diversos.

Comprueba la seguridad del casino

Uno de los puntos imprescindibles y básicos que debemos tener en cuenta al momento de elegir cuál va a ser el mejor casino online es que el casino sea fiable, por supuesto.

Esto va a aplicar a cualquier página web donde se vaya a realizar una transacción económica.

Existen infinidades de webs de casinos en todo el mundo, y su arma más seductora suele ser el bono de bienvenida… pero antes de que te dejes llevar por sus encantos, tomate un tiempo para que compruebes si es un operador de juego seguro.

Comprueba que tiene Licencia de Juego

Toda web de casino debe encontrarse sujeta a la licencia de juego para que pueda operar de manera legal. Si esta no cuenta con una licencia, quiere decir que no tiene permiso legal.

En el footer de la página o en la sección “sobre nosotros” deberías encontrar la información e insignia sobre la licencia del país que se encuentra sujeta la página.

Variedad de Juegos y Extras

Otra clave importante para elegir cuál es el mejor casino es la tipología y la variedad de juegos de casinos que tiene disponible la web: ¿ofrecen video póker, póker, póker en vivo? ¿las tragaperras tienen botes compartidos? ¿permiten jugar contra otros jugadores en vez de contra la banca? ¿Existe suficiente variedad en máquinas tragaperras? ¿Tienen fases de bono divertidas y gráficos estimulantes?

Tal vez algunos de estos juegos no te interesan, o las modalidades de juego no sean las más importantes para ti; pero sin duda debes pensar no sólo en el ahora si no en lo que podría interesarte más a largo plazo.

Atención al Cliente

Otro punto que puede tener especial importancia para ti es el tipo de atención al cliente y la accesibilidad de este.

Si tuvieras alguna incidencia o problema en tu cuenta del casino, o por ejemplo con tu tarjeta del banco, que su servicio de atención al cliente sea rápido, se encuentre disponible en un horario amplio y en tu idioma, es algo bastante importante para elegir el mejor casino para tus necesidades.

Método de Pago

Determina las opciones de ingreso que te brinda cada casino online. Si tu método de pago favorito es la tarjeta de débito o crédito, cualquier casino va a cubrir este tipo de transacción, sin embargo, también es buena idea que cuente con otros métodos de pago por si tu tarjeta llega a fallar en algún momento, la extravías o caduca.

Programa de Fidelización y Club VIP

Aparte de fijarnos en las ofertas y promociones que van lanzando los casinos a sus jugadores, también es importante tener en cuenta si la web de casino cuenta con un programa de fidelización con ventajas exclusivas para sus jugadores.

