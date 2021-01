Club de Trump en Florida pierde miembros en medio de un ambiente “depresivo”

Miami, 24 ene (EFE).- El club Mar-a-Lago de Palm Beach está perdiendo miembros tras la llegada del expresidente Donald Trump el miércoles pasado en medio de una ambiente “depresivo”, señaló Laurence Leamer, autor de un libro sobre la mansión y residente de esa ciudad floridana.

“He hablado con mucha gente en los últimos días. Mucha gente ha dejado Mar-a-Lago”, dijo el también periodista al canal de cable MSNBC.

El autor de “Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace”, explicó que los miembros se están yendo debido a la preocupación de que puedan aparecer en artículos periodísticos relacionados con el republicano, quien enfrentará en febrero próximo su segundo juicio político en el Congreso de EE.UU., esta vez por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Leamer subrayó que desde la llegada de Trump a este club de millonarios el día que terminó su mandato, el ambiente es “depresivo” y la gente está “cancelando” sus membresías.

Para su libro, publicado en 2019, el periodista entrevistó a miembros del club, que pagan 200.000 dólares de afiliación, y se basó también en vivencias personales en el lugar, que frecuentaba gracias a amigos con membresías.

Trump llegó el miércoles pasado a radicarse en su club minutos antes de que el demócrata Joe Biden asumiera la Presidencia en una ceremonia en Washington, a la que se rehusó a asistir como es tradicional.

El autor recordó al canal que Palm Beach es mayoritariamente demócrata, hecho que se ha hecho visible con la negativa de concejales del condado que se han pronunciado en desacuerdo con sendas ideas de renombrar el aeropuerto local y una autopista en honor a Trump.

Igualmente los vecinos han protestado por el cierre de vías y demás medidas de seguridad que suponen la presencia del expresidente en el vecindario.

Tras la derrota, los Trump se están radicando en Florida.

Medios de prensa han informado de los planes de Trump y Melania de comprar una propiedad en Palm Beach, igualmente de la adquisición de una casa en Jupiter, al norte de Palm Beach, por parte de su hijo mayor, Donald Trump Jr.

Entre tanto, su hija Tiffany está revisando propiedades en Miami, donde su hermana Ivanka y el marido de esta, Jared Kushner, compraron recientemente por 31,8 millones de dólares un terreno de 7.284 metros cuadrados.

El expresidente enfrenta un juicio político por su responsabilidad en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, que dejó cinco muertos.

La toma del Capitolio estuvo a cargo de trumpistas impulsados por el entonces presidente que ha argumentado sin pruebas que fueron fraudulentas las elecciones que dieron como ganador al presidente Joe Biden. EFE

