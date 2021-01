Coalición para sacar al país adelante: Regidor

El regidor David Payán Guerrero señaló que la coalición de partidos para las próximas elecciones se trata de una coalición pragmática, debido a que no comparten los mismos ideales, pero sí la misma lucha para sacar al país adelante.

“Yo he sido pro aliancista, yo sí creo en las alianzas y entendiendo también que no es una alianza ideológica, es una alianza pragmática y hay que reconocerlo así, porque no están mezclándose las ideologías, nos está mezclando o nos está uniendo un objetivo que es darle equilibrio al país nada más, quitarle el poder absolutista que tiene en este momento el gobierno federal con el partido en el poder que es Morena, ese es el objetivo”, explicó.

Señaló que la alianza no necesariamente signifique ver el vaso medio vacío, “yo lo veo medio lleno porque tenemos que sumar nuestras fortalezas, aun y cuando en estos momentos sabemos que el desgaste de gobernar lo trae el PAN y no el PRI, pero aún con ese desgaste podemos salir adelante si anteponemos los intereses de México y de Durango a los personales, pero que se aplique de manera transversal no nada más a unos perfiles”.

Además, el regidor tricolor señaló que el dirigente estatal Luis Enrique Benítez está en su poder legítimo de buscar una diputación en estos momentos, sin embargo, señala que el partido tiene que razonar muy bien a quién va a perfilar, ya que los más sonados ante estas elecciones ya han repetido dos veces en el Congreso local, por lo cual se debería buscar una nueva estrategia y así postular a caras nuevas que puedan llevar el cargo.

